برای نجات بشر امروز منشور نقش زنان و خانواده را تدوین کنید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در سومین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تهیه نقشه راه برای کمک به برنامه نهضت جهانی و احیای حقوق انسان بویژه زن را مورد تاکید قرار داد و گفت : تهیه این نقشه راه مستلزم ارتباط و همفکری با نخبگان و اندیشمندان سایر کشورهاست و باید ساز و کار آن تدوین گردد .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : باید تلاش شود الگوهای برجسته زنان بویژه پنج زن بزرگ عالم هستی و به طور خاص حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب (س) با استفاده از همه ابزارهای موجود رسانه ای به زنان عالم شناسانده شود تا خودباوری ، اعتماد به نفس و امید به موفقیت روز افزون گردد .

احمدی نژاد زن ، خانواده و اقتصاد را به عنوان موضوع سومین کنفرانس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، عناصری مهم و موجب سعادت جامعه دانست و گفت : اقتصاد باید در خدمت انسان، خانواده و جامعه باشد و نه اینکه انسان و خانواده در خدمت اقتصاد باشند.

رئیس جمهور زن را رکن خانواده و محور اصلی شکل گیری و استحکام خانواده خواند و اظهار داشت: نقش اصلی زن در سه عرصه مهم مهرآفرینی ، آرامش بخشی ، تربیت و مدیریت قابل تعریف است.

احمدی نژاد افزود: خانواده رکن اصلی جامعه بوده و سعادت، پیشرفت و تعالی جامعه در گرو سعادت خانواده است یک خانواده منسجم، با محبت و متعالی، نقطه اصلی حرکت جامعه به سمت کمال است. از این رو مدیریت خانواده از پیچیده ترین عرصه های مدیریتی است و نقش زنان در این زمینه بی بدیل است و بهترین انسان ها حاصل تربیت زنان بزرگ بوده اند .

رئیس جمهور ادامه داد: مدیران بزرگ از دل خانواده و از مسیر تربیت زنان مدیر به جامعه عرضه می شوند .

احمدی نژاد تصریح کرد: در صحنه کربلا حضرت زینب(س) نقش خود را در دفاع از مکتب توحید و حریم خاندان پیامبرعزیز، مدیریت حرکت کاروان اسیران و مقابله هوشمندانه و شجاعانه با ستمگران آنچنان ایفا نموده است که ماندگاری مکتب توحید مرهون اوست و او همواره به عنوان الگوی درخشان باقی خواهد ماند .

رئیس جمهور با اشاره به نگاه نظام مادی به زنان خاطر نشان کرد : خودخواهان و مستکبران از موضع شقاوت و خشونت اهداف خود را دنبال می کنند و در دهه های اخیر تلاش کرده اند اولا زنان را تحقیر کرده و مانع پیشرفت و کمال آنان شوند و ثانیا خانواده را متلاشی کنند تا سرچشمه محبت و عشق و سنگر اصلی نقش آفرینی زن را تخریب نمایند.

احمدی نژاد اظهار داشت: نگاه فلسفه مادی و اندیشه مبتنی بر آن به انسان ابزاری است به طوریکه انسان را بسیار کوچکتر از واقعیت آن می شناسد و صرفا با ابعاد مادی، انسان را معرفی می کند .

رئیس جمهور با بیان اینکه زنان قربانیان اصلی سیاست های زورمداران عالم هستند، اظهار داشت : امروز بیشتر آلام ناشی از درگیری ها و جنگ ها در جهان متوجه زنان است. درد و رنج های اقتصادی ناشی از اعمال سیاست های سودجویانه سرمایه داری جهانی نیز زنان را هدف قرار می دهند .

احمدی نژاد نقش زنان کشورهای اسلامی را در مسیر احیای شخصیت و جایگاه حقیقی زن در خانواده و فعالیت های اجتماعی برجسته دانست و گفت : زنان کشورهای اسلامی و بسیاری از کشورها از زیربناهای فکری و مکتبی قوی مبتنی بر اندیشه الهی و انسانی برخودار هستند واهداف و راه را به خوبی می شناسند و در برابر خود الگوهای برجسته ای نظیر حضرت مریم و حضرت خدیجه و حضرت فاطمه(س) را دارند .