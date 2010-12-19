نمونه دوپینگ بازیکنان ذوب آهن در فینال لیگ قهرمانان منفی اعلام شد

احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال نتایج نمونه گیری دوپینگ از دو بازیکن تیم ذوب آهن در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل سئونگنام کره جنوبی را منفی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا در این نامه همچنین از فعالیت های فدراسیون فوتبال در امر مبارزه با دوپینگ قدردانی کرده است.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از پشت سرگذاشتن تیم‌های مطرح بنیادکار ازبکستان، الوحده امارات، الاتحاد عربستان، مس کرمان، پوهانگ کره جنوبی و الهلال عربستان، در دیدارفینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم سئونگنام شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافت.