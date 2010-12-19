مجلس با الحاق سه جزیره به محدوده منطقه آزاد کیش‌ موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه کلیات و جزئیات لایحه الحاق جزایر "هندورابی " و "فارور" کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش را بررسی و تصویب نهایی کردند.
کلیات این لایحه با 125 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و جزئیات آن با 126 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده شد با رعایت موازین زیست محیطی، جزایر "هندورابی " و "فارور " بزرگ و کوچک را طبق نقشه به محدوده آزاد کیش الحاق کند.
در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است که منطقه آزاد کیش از قابلیتهای جانبی قابل توجهی برخوردار است که فعال کردن و بهرهگیری از آنها میتواند به بهبود عملکرد آن در اقتصاد ملی کمک کند، لذا یکی از مهمترین قابلیتهای یاد شده، ظرفیتهای سه جزیره مذکور است که در همجواری آن قرار دارند.
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