سینمای دفاع مقدس با فطرت مخاطب جهانی سر و کار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرعلایی به بهانه دریافت جایزه بهترین بازیگر از جشنواره آسیا پاسیفیک، گفت: قهرمانان ایرانی چون از فرهنگ ناب، اصیل و ریشه داری برخواسته‌اند می‌توانند منشاء تاثیری فرامتنی بر مخاطبان جویای حقیقت باشند.

وی افزود: در واقع، بخشی از سینمای ایران با فطرت مخاطبان جهانی سر و کار دارد و مخاطبان جهانی تشنه معرفتی هستند که از طریق سینمای ایران در جهان متجلی می‌شود معرفتی برخواسته از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی. ما سعی داریم تمامی آثار ارزشمند سینمای ایران را در گونه‌های مختلف چه در سطح جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی و چه در سطح بازارهای جهانی، ارائه کنیم.

میرعلایی ادامه داد: فیلم "شب واقعه" داستان دریاقلی سورانی یکی از مردم عادی جنوب کشور را به تصویر می‌کشد این فرد در مقطعی حساس از دوران دفاع مقدس، تصمیم ویژه می‌گیرد و به قهرمانی ملی تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: این تصویر انسانی از یک قهرمان ایرانی با بازی خوب و هدفمند حمید فرخ‌نژاد، باعث شد تا داوران و مخاطبان جشنواره آسیا پاسیفیک تحت تاثیر قرار گیرند و جایزه بهترین بازیگری این رویداد معتبر و قدیمی که پنجاه و چهارمین دوره خود را سپری می‌کند به این بازیگر اختصاص یابد. همچنین در این دوره از جشنواره، برای اولین بار شاهد حضور دو فیلم با موضوع دفاع مقدس و یک فیلم با موضوع انقلاب اسلامی در این رویداد بودیم که اتفاق خجسته‌ای برای سینمای ایران به شمار می‌رود.

میرعلایی ادامه داد: دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی سرشار از ناگفته‌هایی است که روایت آن‌ها در قالب آثار سینمایی می‌تواند تمام مخاطبان جهان را تحت تاثیر قرار دارد. هر رزمنده‌ای در این دوران و هر انسان آزادی طلب و حقیقت‌جویی در دوران انقلاب اسلامی، داستانی به همراه خود دارد که روایت آن فطرت انسان‌ها را هدف می‌گیرد و فیلمسازان ما می‌توانند با بازخوانی این حماسه‌های انسانی نقش موثری در ثبت وقایع دوران شکوهمند دفاع مقدس داشته باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: وظیفه ما ایجاد زمینه مناسب برای به فعالیت رساندن داستان‌های حماسی و قهرمانی ایران زمین به ویژه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و در این حوزه چه به عنوان سینماگر و چه به عنوان مسئول از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.