به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز یکشنبه در نشست خبری تقارن برگزاری نشست طرحهای کلان ملی را با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در کشور به فال نیک گرفت و افزود: انتظار کشور از دولت تلاش برای توسعه علم و فناوری و آماده سازی زیر ساختهای لازم در این زمینه است و انتظار دولت از مراکز رشد این است که دستاوردهای علمی و پژوهشی در جهت رفاه بیشتر در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته شود از این رو با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی زمینه مناسبی برای بهره برداری از این دستاوردها فراهم می شود.

وی اصلاح قیمتهای حاملهای سوخت را یکی از اهداف طرح تحول اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت: این امر سبب می شود که مردم از وسایلی استفاده کنند که کمترین میزان مصرف سوخت و بیشترین راندمان را داشته باشد از این رو تولید کنندگان به سمت کاربردی کردن فناوریهای نوین در تولیدات خود می روند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در معاونت علمی ریاست جمهوری 11 طرح کلان ملی شامل ابر رایانش، طراحی و ساخت شتابگر ملی، تولید رادیو داروها، کسب دانش فنی مواد اولیه داروهای وارداتی، واکسن آنفلوآنزا فصلی و نوع A، اقیانوس پیمای تحقیقاتی، شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، طراحی و ساخت راکتور، آزمایشگاه گداخت هسته ای، رصدخانه ملی و تولید فراورده های دامی و طیور تعریف شده و به مرحله اجرا درآمده است.

وی تولید و بهره برداری در مقیاس ملی و فراملی، رویکرد محصول محور، دارا بودن ابعاد نوآورانه و رفع نیازهای کشور را از مشخصات طرحهای کلان ملی نام برد و ادامه داد: به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کلان، مرکز طرحهای کلان در این معاونت ایجاد شد.

سلطانخواه از رونمایی برخی از طرحهای کلان در روز چهارشنبه اول دی ماه خبر داد و یاداور شد: در روز اول دی ماه همزمان با برگزاری نشست ملی علم تا عمل- طرحهای کلان ملی از برخی طرحهای کلان ملی رونمایی می شود و برخی دیگر نیز در دهه فجر و تا پایان سال رونمایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این نشست با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس برگزار می شود، اضافه کرد: علاوه بر رونمایی، قراردادهای 4 طرح کلان ملی دیگر با سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع، وزارت صنایع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یکی از این طرحهای کلان ملی جدید را در حوزه هوانوردی و هواگردی ذکر کرد و در این باره توضیح داد: با اجرایی شدن این طرح سعی می شود سر ریز دانش فنی هایی که در حوزه دفاعی و امنیتی وجود دارد، در حوزه های غیر دفاعی هوانوردی و هواگردی نیز مورد استفاده قرار گیرد.