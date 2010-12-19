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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

طی سال جاری/

اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند 7 میلیارد ریال است

اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند 7 میلیارد ریال است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند، اعتبارات پژوهشی این دانشگاه طی سال جاری را حدود هفت میلیارد ریال اعلام کرد که هشت درصد آن به صورت ماهانه از خزانه اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حجت هاشمی صبح یکشنبه در نشست خبری که برای تشریح برنامه های هفته ملی پژوهش و فناوری در این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: این مبلغ در سرفصلهای مختلف اشتراک پایگاه های اطلاع رسانی بر خط داخلی و خارجی، اشتراک پهنای باند اینترنت، خرید کتب و نشریات چاپی و هزینه زیر ساخت اینترنت هزینه می شود.

وی اضافه کرد: اعزام اساتید به فرصت مطالعاتی، حمایت از تالیف، ترجمه و چاپ کتاب، اعزام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همایشها و کارگاههای علمی، برگزاری همایشهای علمی، اجرای طرح پژوهشی، حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و ... نیز از جمله این سرفصل ها است.

هاشمی به برونداد هزینه کرد بخشی از این اعتبارات در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: اجرای 16 طرح پژوهشی درون دانشگاهی مصوب جدید، تمدید شده، خاتمه یافته، اجرای 17 طرح پژوهشی خارج دانشگاهی، انتشار تعداد هفت عنوان کتاب توسط اساتید دانشگاه بیرجند و خاتمه تعداد 54 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد از جمله این موارد است.

وی همچنین چاپ 39 عنوان مقاله نمایه شده "ISI" و "ISC" در مجلات معتبر علمی داخل و خارج کشور، ارائه تعداد 187 مقاله در همایش های علمی داخل و خارج کشور و برگزاری چهار همایش ملی را از دیگر موارد هزینه شده طی شش ماهه امسال برشمرد.

هاشمی با اشاره به شعار هفته پژوهش "با مطالعه و پژوهش تصمیم گیری کنیم" خواستار افزایش بودجه های پژوهشی در راستای افزایش پیشرفت علمی و کاربردی شده تحقیقات شد.

وی به تشریح برنامه های هفته پژوهش در سال جاری پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تقارن هفته پژوهش با ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، مراسم این هفته بطور همزمان در سراسر کشور از چهار الی 9 دی ماه برگزار می شود.

هاشمی از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان برای نخستین بار با همت کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری و همکاری دانشگاههای استان خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده، امسال ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان با همکاری کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری به ریاست استاندار تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد، برنامه ریزی لازم جهت برگزاری با شکوه مراسم این هفته انجام شده است.

وی به برگزاری جشن بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در این مراسم از هشت پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال جاری، چهار نفر از دبیران همایش های ملی دانشگاه و هفت نفر اعضاء هیئت علمی دانشگاه به درجه استادی و دانشیاری ارتقاء مرتبه یافته اند، با اهداء لوح تقدیر و اعطای گرانت پژوهانه تقدیر می شود. 

هاشمی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را یک هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد دانشجو در 52 رشته کارشناسی ارشد و 14 رشته دکترا در 10 دانشکده دانشگاه بیرجند اشتغال به تحصیل دارند.

به گفته وی این تعداد دانشجو زمینه ساز رشد فعالیت های تحقیقاتی و افزایش تولیدات علمی دانشگاه اعم از مقالات علمی - پژوهشی نمایه شده، مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی داخل و خارج، ثبت اختراع، اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی، تالیف و ترجمه و اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شده است.

وی از اجرای طرح اعطاء گرانت به اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای نخستین بار همزمان با هفته پژوهش خبر داد و گفت: اجرای این طرح باعث افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و افزایش بیش از پیش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می شود.

هاشمی ادامه داد: پژوهانه اعتباری است، که اعضای هیئت علمی می توانند آن را جهت پیشبرد فعالیت پژوهشی خود و دانشجویان تحت سرپرستی در زمینه های مختلف تالیف و ترجمه کتاب، شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج، اجرای طرح پژوهشی، تهیه مواد مصرفی آزمایشگاهی، پرداخت سایر هزینه های کارگاهی و آزمایشگاهی، خرید سخت افزار و نرم افزار و ... هزینه کنند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند یادآور شد: دانشگاه بیرجند با بیش از سه دهه سابقه فعالیت علمی در منطقه و دارا بودن 235 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت و بیش از هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، آماده همه گونه همکاری علمی با دستگاههای اجرایی به منظور شناسایی و اجرای طرحهای پژوهشی اولویت دار استان است.

کد مطلب 1212803

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