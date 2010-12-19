اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند 7 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حجت هاشمی صبح یکشنبه در نشست خبری که برای تشریح برنامه های هفته ملی پژوهش و فناوری در این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: این مبلغ در سرفصلهای مختلف اشتراک پایگاه های اطلاع رسانی بر خط داخلی و خارجی، اشتراک پهنای باند اینترنت، خرید کتب و نشریات چاپی و هزینه زیر ساخت اینترنت هزینه می شود.

وی اضافه کرد: اعزام اساتید به فرصت مطالعاتی، حمایت از تالیف، ترجمه و چاپ کتاب، اعزام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همایشها و کارگاههای علمی، برگزاری همایشهای علمی، اجرای طرح پژوهشی، حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و ... نیز از جمله این سرفصل ها است.

هاشمی به برونداد هزینه کرد بخشی از این اعتبارات در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: اجرای 16 طرح پژوهشی درون دانشگاهی مصوب جدید، تمدید شده، خاتمه یافته، اجرای 17 طرح پژوهشی خارج دانشگاهی، انتشار تعداد هفت عنوان کتاب توسط اساتید دانشگاه بیرجند و خاتمه تعداد 54 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد از جمله این موارد است.

وی همچنین چاپ 39 عنوان مقاله نمایه شده "ISI" و "ISC" در مجلات معتبر علمی داخل و خارج کشور، ارائه تعداد 187 مقاله در همایش های علمی داخل و خارج کشور و برگزاری چهار همایش ملی را از دیگر موارد هزینه شده طی شش ماهه امسال برشمرد.

هاشمی با اشاره به شعار هفته پژوهش "با مطالعه و پژوهش تصمیم گیری کنیم" خواستار افزایش بودجه های پژوهشی در راستای افزایش پیشرفت علمی و کاربردی شده تحقیقات شد.

وی به تشریح برنامه های هفته پژوهش در سال جاری پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تقارن هفته پژوهش با ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، مراسم این هفته بطور همزمان در سراسر کشور از چهار الی 9 دی ماه برگزار می شود.

هاشمی از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان برای نخستین بار با همت کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری و همکاری دانشگاههای استان خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده، امسال ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان با همکاری کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری به ریاست استاندار تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد، برنامه ریزی لازم جهت برگزاری با شکوه مراسم این هفته انجام شده است.

وی به برگزاری جشن بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در این مراسم از هشت پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال جاری، چهار نفر از دبیران همایش های ملی دانشگاه و هفت نفر اعضاء هیئت علمی دانشگاه به درجه استادی و دانشیاری ارتقاء مرتبه یافته اند، با اهداء لوح تقدیر و اعطای گرانت پژوهانه تقدیر می شود.

هاشمی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را یک هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد دانشجو در 52 رشته کارشناسی ارشد و 14 رشته دکترا در 10 دانشکده دانشگاه بیرجند اشتغال به تحصیل دارند.

به گفته وی این تعداد دانشجو زمینه ساز رشد فعالیت های تحقیقاتی و افزایش تولیدات علمی دانشگاه اعم از مقالات علمی - پژوهشی نمایه شده، مقالات ارائه شده در همایش های معتبر علمی داخل و خارج، ثبت اختراع، اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی، تالیف و ترجمه و اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی شده است.

وی از اجرای طرح اعطاء گرانت به اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای نخستین بار همزمان با هفته پژوهش خبر داد و گفت: اجرای این طرح باعث افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و افزایش بیش از پیش تولیدات علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می شود.

هاشمی ادامه داد: پژوهانه اعتباری است، که اعضای هیئت علمی می توانند آن را جهت پیشبرد فعالیت پژوهشی خود و دانشجویان تحت سرپرستی در زمینه های مختلف تالیف و ترجمه کتاب، شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج، اجرای طرح پژوهشی، تهیه مواد مصرفی آزمایشگاهی، پرداخت سایر هزینه های کارگاهی و آزمایشگاهی، خرید سخت افزار و نرم افزار و ... هزینه کنند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند یادآور شد: دانشگاه بیرجند با بیش از سه دهه سابقه فعالیت علمی در منطقه و دارا بودن 235 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت و بیش از هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، آماده همه گونه همکاری علمی با دستگاههای اجرایی به منظور شناسایی و اجرای طرحهای پژوهشی اولویت دار استان است.