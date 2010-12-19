به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز یکشنبه کلیات و جزئیات لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی "سهند مراغه "، "آستارا " و "سهلان " را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را با 127 رای موافق 16 رای مخالف و 20 رای ممتنع و و جزئیات آن با 134 رای موافق 13 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر به تصویب رسانند.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد در استان‌های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان ) و گیلان (آستارا)‌ در محدوده‌‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس مصوبه مجلس مناطق یاد شده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1384 اداره خواهند شد.

