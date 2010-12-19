نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوسهای پایتخت به شورای شهر ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکری هاشمی با تاکید براینکه خود را مکلف می دانیم در اجرای طرح انقلابی هدفمند سازی یارانه ها نهایت همکاری را داشته باشیم اظهار کرد: با توجه به اینکه با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، نرخ سوخت افزایش یافته جلساتی را با حضور نمایندگان رانندگان و نمایندگان شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی خواهیم داشت تا مبلغی را به عنوان نرخ جدید کرایه تاکسی ها، اتوبوس های بخش خصوصی و مینی بوس ها به شورای شهر ارایه دهیم که هم رعایت حقوق شهروندان در آن دیده شده باشد و هم افزایش هزینه های رانندگان به نحوی جبران شود.

وی افزود: برای دی ماه بنزین حمایتی تاکسی ها با نرخ گذشته یعنی 100 تومان تعیین شده، البته میزان سهمیه تاکسی های تک سوز از 500 لیتر در این ماه به 400 لیتر کاهش یافته ،ولی تاکسی های دوگانه سوز مانند گذشته در دی ماه 200 لیتر بنزین با نرخ حمایتی دریافت می کنند؛در این فرصت می توانیم پس از بررسی و هماهنگی ها و کار کارشناسی نرخ جدید کرایه تاکسی ها را معین و اجرا کنیم .

معاون شهردار تهران تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت حداقل تا 10 روز برای اتوبوس ها و مینی بوس ها، گازوئیل به نرخ سابق ارایه می شود تا فرصتی برای ارزیابی تاثیر افزایش قیمت سوخت، بر هزینه های هر سفر و افزایش نرخ کرایه ها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی همزمان با هدفمند سازی یارانه ها با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد گفت: از امروز صبح یعنی نخستین روز اجرای هدفمند سازی یارانه ها ناوگان حمل و نقل عمومی با 100 درصد توان و ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کرد، به گونه ای که خوشبختانه شاهد بروز مشکل خاصی نبودیم و سرویس دهی به شهروندان به خوبی صورت گرفت و شاهد معطل ماندن و انباشت مسافران نبودیم.

تشکری هاشمی در ادامه بر نظارت ویژه به عملکرد تاکسی ها و اتوبوس های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: برای آنکه خدمات رسانی مناسب تری به شهروندان صورت گیرد از صبح امروز 100 دستگاه خودوری گشت سازمان تاکسیرانی با هماهنگی راهنمایی و رانندگی، نظارت ویژه به عملکرد تاکسی ها را به عهده گرفته اند و همچین گشت هایی نیز در پایانه ها و ایستگاه های تاکسی مستقر می شونند تا بر عملکرد تاکسی های خطی نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: گشت های مشابهی نیز برای نظارت بر عملکرد اتوبوس ها به ویژه اتوبوس های بخش خصوصی در سطح شهر فعال شده اند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: نظارت بر عملکرد تاکسی ها در چند محور صورت می گیرد که عبارتند از توقف تاکسی هایی که فعالیت و خدمات رسانی نمی کنند، برخورد و توقف تاکسی هایی که خارج از مسیر و خطوط تعیین شده شان کار می کنند، برخورد با تاکسی هایی که در سطح شهر به دنبال مسافران گزینشی هستند و برخورد با تاکسی هایی که تعرفه های مصوب نرخ کرایه ها را اجرا نمی کنند.

وی تاکید کرد: ما اطمینان داریم، خانواده زحمت کش تاکسیرانان تهران که در ترافیک سنگین، آلودگی هوا و... به دنبال کسب روزی حلال هستند، در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد، اما با افراد معدودی که با تخلف و بی توجهی به قوانین موجب زیر سوال رفتن رانندگان زحمت کش می شوند، برخورد خواهد شد.

تشکری هاشمی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی با سامانه 1888 تماس گرفته و شماره پلاک خودرو و نوع تخلف را گزارش کنند.

وی افزود: با تاکید شهردار تهران تا پایان سال نرخ بلیت اتوبوس و بلیت مترو افزایش پیدا نمی کند که برای تحقق این مهم نیازمند حمایت های دولت و پرداخت به موقع و کامل یارانه های بلیت مترو واتوبوس هستیم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: براساس مکاتباتی صورت گرفته ، مقرر است به زودی 26 میلیارد از 130 میلیارد یارانه بلیت متروو اتوبوس پرداخت شود که این میزان حدود 20 درصد یارانه های مصوب سال 89 است. در این میان امید است با حمایت و کمک های دولت و پرداخت اعتبارات مصوب یارانه های بلیت ، بتوانیم با ثابت نگه داشتن نرخ بلیت مترو و اتوبوس سبب رضایتمندی مردم شویم.