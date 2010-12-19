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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای تمهیدات ویژه در میادین میوه و تره بار همزمان با شب یلدا

اجرای تمهیدات ویژه در میادین میوه و تره بار همزمان با شب یلدا

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از تمهیدات ویژه برای شب یلدا خبر داد و گفت: نرخ میوه در بازارها و میادین تره بار به طور میانگین 20 تا 25 درصد پایین تر از مغازههای سطح شهر است.

حسین صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: از تامین کنندگان میوه در بازارها و میادین نیز خواسته شده تا میوه مورد نیاز شهروندان برای شب یلدا به ویژه انار و هندوانه را با قیمت مناسب به میزان لازم فراهم کنند .

وی با بیان اینکه تمهیداتی نیز برای جلوگیری از تشکیل صف های طویل درمیادین تره بار اندیشیده شده است افزود : تعداد غرفه های عرضه میوه در میادین به ویژه میادین و بازارهای پرتردد افزایش یافته است ،همچنین تعداد پرسنل و ترازوهای این بازارها نیز برای عرضه میوه در این شب افزایش می یابد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بارهمچنین گفت : ساعت کار میادین و بازارها نیز در روزهای 29 و 30 آذر ماه ، دوشنبه و سه شنبه، افزایش خواهد یافت، هم اکنون میادین و بازارها تا ساعت 19 به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد اما در روزهای اعلام شده با یکساعت افزایش تا ساعت 20 باز خواهند بود.

 

کد مطلب 1212813

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