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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

درّی :

120 میلیارد ریال کتاب از ناشران خریداری شد

120 میلیارد ریال کتاب از ناشران خریداری شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خرید 120 میلیارد ریال کتاب در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت : به منظورهدایت چرخه نشر کشور و همچنین  حمایت از  کتب منتشر شده ارزشمند و مناسب، معاونت امورفرهنگی ارشاد طی سال جاری  120 میلیارد ریال کتاب  از ناشران کشور خریداری کرده است که بیشترین حجم خرید این کتابها در چهار ماه اخیر اتفاق افتاده است.

وی افزود: بیشترین کتابهای خریداری شده توسط معاونت امور فرهنگی به ترتیب به موضوعات ادبیات، دین، تاریخ، تاریخ انقلاب اسلامی، شعر، داستان، علوم اجتماعی و علوم عملی  اختصاص دارد.

دری یادآور شد: کتابهای خریداری شده با توجه به موضوع و همچنین درخواست ادارات کل ارشاد استانها و برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی به سراسر کشور ارسال شده است.

معاون امور فرهنگی ارشاد اضافه کرد: علاوه بر خرید کتاب توسط این معاونت، طبق هماهنگی صورت گرفته با نهاد کتابخانه‌های عمومی تعداد قابل توجهی کتاب نیز  با مشارکت این نهاد از ناشران سراسر کشور خریداری می‌شود.

کد مطلب 1212814

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