اتفاقات اخیر نگاه خوشبینانه از فوتبال را گرفته است/ همه باید حمایت کنند

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل بی توجهی‌ها به تیم ملی فوتبال در آستانه جام ملت‌ها ضمن بیان مطلب فوق افزود: تعطیلات لیگ باعث شده هیجان و حس و حال مردم نسبت به فوتبال باشگاهی و در نهایت تیم ملی کمتر شود که در این بین نتایج گذشته تیم ملی و تیم‌های پایه ملی هم در آن تاثیرگذار بوده است.

وی اقدام غیرحرفه‌ای در مورد تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی پیش از جام ملت‌ها را هم از عوامل دلسردی نسبت به تیم ملی دانست و افزود: این مسائل باعث شده امیدواری نسبت به موفقیت تیم ملی در جام ملت‌ها وجود نداشته باشد. مسائلی رخ داده در جامعه از جمله بحث قیمت بنزین هم عاملی است که مردم نسبت به تیم ملی بی‌تفاوت شوند. البته اگر مسابقات در ایران برگزار می‌شد، بی‌تفاوتی‌ها به ضرر تیم ملی بود اما به علت برگزاری جام ملت‌ها در قطر این بی‌تفاوتی‌ها به تیم ملی ضربه نمی‌‎زند.

کارشناس فوتبال کشورمان در این مورد اضافه کرد: امیدوارم مشکلی در جام ملت‌ها پیش نیاید و بازیکنان به وظایف حرفه‌‎ای خویش عمل کرده و به خاطر موفقیت تیم ملی و فوتبال کشور در زمین مسابقه تلاش کنند اما به علت اینکه افشین قطبی بعد از جام ملت‌ها می‌رود، آن تاثیرگذاری گذشته را نداشته و اگر بازیکنی بخواهد در آن مسابقات نافرمانی کند، این تفکر غیرحرفه‌ای به تیم ملی ضربه خواهد زد.

وی از مسئولان امر خواست در شرایط فعلی سعی کرده با روحیه دادن و ایجاد فضایی مطلوب، شرایط را برای حضور قدرتمند تیم ملی در جام ملت‌ها هموارتر کنند، تاکید کرد: با توجه به روندی که فوتبال ما در پیش گرفته، نمی‌توان نگاهی خوشبینانه به وضعیت تیم ملی در جام ملت‌ها داشت، مگر اینکه بازیکنان تیم ملی عملکردی قوی‌تر و فراتر از گذشته داشته، اتفاقات و حوادث فوتبال به نفع ما رقم خورده و تیم‌های دیگر هم در حد و اندازه خود ظاهر نشوند، تا در این صورت شانس موفقیت تیم ملی در این رقابت‌های مهم افزایش یابد.

سرمربی پیشین تیم‌های ذوب آهن اصفهان، صبای قم و راه آهن همچنین اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در این شرایط تیم ملی بتواند انتظارات را در جام ملت‌ها برآورده کند، باید مربیان تیم ملی بدون توجه به نام‌ و موفقیت‌های گذشته بازیکنان، بهترین و آماده‌ترین نفرات را به میدان بفرستند. امروز همه شاهد هستند نام‌ها نتوانستند در مجموعه استیل آذین موفق باشند.

وی افزود: بطور مثال بازیکنی مانند محرم نویدکیا امروز در شرایط خوبی قرار دارد و می‌تواند در دقایق حساس نقش تعویض طلایی و بازیکن تاثیرگذار را برای تیم ملی ایفا کند. در فوتبال ایران نفراتی نظیر نویدکیا کمتر دیده می‌شوند و با استفاده از این بازیکن می‌توان از تیموریان و نکونام بیشتر در نقش‌های دفاعی استفاده و نقاط ضعف تیم ملی در این بخش را هم برطرف کرد.

کربکندی در پایان در مورد استفاده از مربیان خارجی برای تیم ملی گفت: تیم ملی به مربی بزرگ خارجی که زمان لازم و حمایت کامل را داشته باشد، احتیاج دارد. در شرایط فعلی که دیدگاه مثبت و در نظر گرفتن بودجه لازم توسط مسئولان سازمان تربیت بدنی برای استخدام مربی خارجی وجود دارد، یک مربی بزرگ، با جسارت و کارنامه‌دار خارجی باید استخدام شود و به وی فرصتی دو ساله بدهند تا بتواند با بازسازی اساسی، خانه تکانی و جوانگرایی، تیم ملی قدرتمندی را برای فوتبال ایران ایجاد کند. البته انتخاب این مربی بسیار مهم است زیرا قیمت خوردن نان و پنیر با دل دردش نباید بیشتر از چلوکباب شود!

پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از هفدهم دیماه لغایت نهم بهمن‌ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود که تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های عراق قهرمان دوره گذشته مسابقات، امارات و کره شمالی همگروه است.