داروی ضد تشنج کودکان نباید بیش از 3 ماه تجویز شود

اکرم دبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تب و تشنج از عوارض شایع دوران کودکی است و بهترین اقدام در کاهش تب کودکان کم کردن پوشینه و افزایش مصرف مایعات است.

وی درباره عارضه داروی ضد تشنج ناشی از تب کودکان گفت: به نظر می رسد به علت بروز تحریکات مغزی به دنبال افزایش درجه حرارت بهتر است به مدت سه ماه داروی ضد تشنج به کودک تجویز شود.

دبیریان افزود: اگر در نوار مغزی کودک هم ضایعه ای نشان داده نشد بنابر تشخیص و صلاح دید پزشک معالج بر حسب وزن کودک و تا سن خاصی مقادیری داروی ضد تشنج تجویز و استفاده از آن به تدریج قطع می شود.

این کارشناس ارشد پرستاری کودکان، تحریکات محیطی نظیر سر و صدا و غذای محرک را در بروز مجدد تشنج موثر دانست و گفت: البته هنوز علت اصلی تشنج ناشی از تب کودکان ناشناخته است اما این احتمال وجود دارد به علت کامل نشدن سیستم عصبی کودک افزایش درجه حرارت و تب به صورت تشنج عکس العمل نشان دهد.