قیمت 65 محصول ایران خودرو ارزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کنترل و کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی در این شرکت از یک سال و نیم پیش برنامه ریزی شده است، افزود: اجرای این برنامه ها سبب شد تا امروز همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد کاهش قیمت تمام شده در خودروهای تولیدی این شرکت باشیم.

وی اظهارداشت: با کاهش قیمت خودروها، قدرت خرید شش دهک اول جامعه بالا می رود و مشتریان می توانند با تسهیلات ویژه ای که ارائه می شود از محصولات ایران خودرو استفاده کنند.

نجم الدین تصریح کرد: مشتریان می توانند برای خرید محصولات خودرو با قیمتهای جدید و ارزان تر از امروز به نمایندگی های این شرکت مراجعه کنند.