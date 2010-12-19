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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

همزمان با اصلاح قیمتها ؛

قیمت 65 محصول ایران خودرو ارزان شد

قیمت 65 محصول ایران خودرو ارزان شد

مدیرعامل ایران خودرو گفت: با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت 65 محصول این شرکت از امروز 2 تا 5 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کنترل و کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی در این شرکت از یک سال و نیم پیش برنامه ریزی شده است، افزود: اجرای این برنامه ها سبب شد تا امروز همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد کاهش قیمت تمام شده در خودروهای تولیدی این شرکت باشیم.

وی اظهارداشت: با کاهش قیمت خودروها، قدرت خرید شش دهک اول جامعه بالا می رود و مشتریان می توانند با تسهیلات ویژه ای که ارائه می شود از محصولات ایران خودرو استفاده کنند.
 
نجم الدین تصریح کرد: مشتریان می توانند برای خرید محصولات خودرو با قیمتهای جدید و ارزان تر از امروز به نمایندگی های این شرکت مراجعه کنند.
کد مطلب 1212825

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