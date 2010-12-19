نامزدهای دریافت عنوان بهترین کتاب سال "علوم تجربی" معرفی شدند

به گزارش مهر، این گروه که پرکارترین گروه داوری این جشنواره بوده است، کتابهای مذکور را از میان 538 عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کردهاند.
بر این اساس کتابهای "تلفیق آموزش و ارزشیابی" ترجمه طاهره رستگار، "دانش پیشینیان" ترجمه و بازپرداخت حسن سالاری، "فعالیتهای علمی" (مجموعه 4 جلدی: مواد- صدا و نور- نیرو و حرکت- الکتریسیته و آهنربا) ترجمه پریسا همایونروز، "علوم من" (رشد و هوای پیرامون ما) ترجمه حبیبالله جدیدی و پوراندخت کیانپور راد، "کتاب کار علوم تجربی" (مجموعه 5 جلدی) تألیف طاهره رستگار و "مفاهیم پایه در علوم تجربی" (مجموعه 19 جلدی) از گروه مترجمان، آثار معرفی شده به عنوان نامزد دریافت جایزه برتر و تشویقی هستند.
دکتر پرویز ارشدی، حسین الوندی، عزتالسادات حسینی، مهرناز صادقی، الهه علوی و بتول فرنوش اعضای گروه داوری علوم تجربی هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد هستند.
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