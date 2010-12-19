هدفمندی یارانه ها قوام جامعه را قوت می بخشد

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی تا این اندازه جسارت ورود به حوزه هدفمند کردن یارانهها را نداشته است، گفت: دولت فعلی با جسارت خاص خود و اصلاح سیستم اقتصادی کشور انقلابی را در زمینه هدفمند کردن یارانهها ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه ایران در مباحث اقتصادی با تحولات عظیمی روبرو شده، گفت: مردم ایران در تلاشند تا با ایمان و اقتدارهمیشگی خود قلههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی را فتح کنند.
فرماندار همدان ادامه داد: دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مدیریت اقتصاد جامعه و خانواده را به سرپرست خانوار می دهد.
قهرمانی مطلق با بیان اینکه تاکنون همه ابعاد و زوایای اجرای طرح به زیبایی و با کار کارشناسی دیده شده است، اظهار داشت: کشور به سمت ایجاد کار و تحولی بزرگ که ساختار جامعه را نو میکند در حال حرکت است و در آینده نیز میتواند الگوهای جدید اقتصادی را برای تمام نقاط جهان فراهم کند.
فرماندار همدان با اشاره به اینکه در کشور بخش عمده یارانهها به جای مصرف شدن در بخش تولید به سمت مصرف برده میشود و قشر مرفه جامعه شهری بیشترین استفاده کنندگان از یارانههای دولتی هستند، گفت: باید با صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ مناسب استفاده از انرژی را در کشور درونی کرد و میزان مصرف را در بین خانوادهها کاهش داد.
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