  1. استانها
  2. همدان
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

هدفمندی یارانه ها قوام جامعه را قوت می بخشد

هدفمندی یارانه ها قوام جامعه را قوت می بخشد

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: در حال حاضر با همکاری مردم همدان مشکلی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وجود ندارد و با اجرای این طرح رفاه، درآمد عمومی و قوام جامعه بیشتر می‌شود.

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی تا این اندازه جسارت ورود به حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها را نداشته است، گفت: دولت فعلی با جسارت خاص خود و اصلاح سیستم اقتصادی کشور انقلابی را در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه ایران در مباحث اقتصادی با تحولات عظیمی روبرو شده، گفت: مردم ایران در تلاشند تا با ایمان و اقتدارهمیشگی خود قله‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی را فتح کنند.

فرماندار همدان ادامه داد: دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مدیریت اقتصاد جامعه و خانواده را به سرپرست خانوار می دهد.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه تاکنون همه ابعاد و زوایای اجرای طرح به زیبایی و با کار کارشناسی دیده شده است، اظهار داشت: کشور به سمت ایجاد کار و تحولی بزرگ که ساختار جامعه را نو می‌کند در حال حرکت است و در آینده نیز می‌تواند الگوهای جدید اقتصادی را برای تمام نقاط جهان فراهم کند.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه در کشور بخش عمده یارانه‌ها به جای مصرف شدن در بخش تولید به سمت مصرف برده می‌شود و قشر مرفه جامعه شهری بیشترین استفاده کنندگان از یارانه‌‌های دولتی هستند، گفت: باید با صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ مناسب استفاده از انرژی را در کشور درونی کرد و میزان مصرف را در بین خانواده‌ها کاهش داد.

کد مطلب 1212837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها