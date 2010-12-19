اختصاص 3 میلیارد ریال برای تجهیز موسسات قرآنی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده با اشاره به فعالیت سه ساله دفتر هماهنگی، ‌توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در این اداره کل و برنامه های حمایتی وزارت ارشاد از موسسات فرهنگی قرآن و عترت، افزود: داشتن مکان مناسب جهت هدایت برنامه های موسسات و گسترش مجتمع های آموزشی از اصلی ترین نیازهای موسسات قرآنی است.

داننده خاطرنشان کرد: ‌برنامه ریزی و توسعه فعالیت های قرآنی از اهم برنامه های این اداره کل است.

وی ادامه داد: از مبلغ ذکر شده یک میلیارد و 900 میلیون ریال جهت تکمیل ساختمان دو موسسه و دو مجتمع آموزشی، مبلغ 162 میلیون ریال جهت مساعدت در خرید ساختمان و مبلغ 34 میلیون و 800 هزار ریال به منظور کمک به تامین بخشی از اجاره بهای سه موسسه دیگر اختصاص یافته است.

داننده با اشاره به پتانسل غنی قرآنی در استان و اهمیت آموزش های قرآنی تاکید کرد: امسال جهت آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کریم برای چهار هزار و 65 نفر، تفاهم نامه های آموزشی با 12 موسسه قرآنی استان منعقد شده و 50 درصد هزینه برگزاری کلاس های آموزشی از طرف مرکز هماهنگی،‌توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی تامین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حمایت از فعالان قرآنی استان را از اولویت های برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 186 نفر از فعالان قرآنی استان تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفته اند.

وی همچنین برگزاری منظم و مستمر آزمون های دوره های آموزشی همزمان با سراسر کشور در استان را فرصتی برای ارزیابی کیفی قرآن آموزان عنوان کرد و افزود: برگزاری اولین دوره آموزش فیلمنامه نویسی قرآنی، ‌شرکت 10 نفر از مربیان قرآن استان در دوره تربیت معلم "تدبر قرآن" و بازدید از موسسات شهرستان ها از دیگر برنامه های این اداره کل در حوزه قرآن و عترت است.

داننده برگزاری جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی قرآنی با همکاری مرکز هماهنگی،‌توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد، ‌برگزاری آزمون شفاهی از حافظان 20 جزء‌و کل قرآن،‌تهیه و تولید دوره ترتیل تصویری قرآن با صدای "محمدصادق زارعان"، اجرای کرسی تلاوت قرآن، برگزاری همایش هم اندیشی حافظان و قاریان و تجلیل از برگزیدگان دوره های آموزشی در شهرستان ها را از اهم برنامه های این اداره کل در ماه های آتی سال 89 عنوان کرد.

وی در پایان با تاکید بر تقویت بنیان های دینی جامعه و حاکمیت ارزش ها و معارف قرآن و اهل بیت (ع) گفت: در حال حاضر19 موسسه فرهنگی قرآن و عترت دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فعالیت می کنند که در آینده نزدیک 14 موسسه دیگر که مراحل تاسیس آنها به اتمام رسیده مجوز فعالیت خود را دریافت می کنند.

گفتنی است، دفتر هماهنگی،‌ توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی در استان آذربایجان شرقی از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده است.