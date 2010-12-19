جزئیاتی جدید از ابررایانه ملی/ پردازش 34 میلیارد عملیات در ثانیه

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند. اولین ابر رایانه ها در دهه 1960 طراحی شد.

ابر رایانه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است مانند پیش بینی وضع هوا، نمونه سازی مولکولی برای محاسبه ساختارها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی، مولکول های زیستی، شبیه سازی های فیزیکی مانند شبیه سازی هواپیما در تونل باد، تحقیقات در مورد جوش هسته ای و رمزگشایی به کار می رود.

اولین ابر رایانه در ایران در سال 1380 از سوی توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیر به بهره داری رسید. محققان این مرکز این ابر رایانه را با بهره گیری از فناوری کلاستر با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی 5 هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رساندند.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند.



سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تهیه شده است.



گام بعدی از سوی پژوهشگران پژوهشگاه دانشهای بنیادی برداشته شد. محققان این پژوهشگاه اولین ابر رایانه برای پردازش در حوزه نانو محاسباتی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی را راه اندازی کردند. این ابر رایانه ظرفیت پردازش 500 گیگا فلاپ را دارد ولی محققان این پژوهشگاه امیدوارند بتوانند ظرفیت پردازش را تا یک ترا فلاپ ارتقا دهند.



این ابر رایانه، محققان و متخصصان حوزه نانومحاسباتی و فیزیک نظری را در مطالعات سیستمهای مولکولی و اتمی، ساخت حسگرهای فوق حساس برای تشخیص و درمان بیماریها، ساخت روباتهای بسیار کوچک، ساخت داروهای هوشمند، فیزیک زیستی و ساخت اتمهای مصنوعی یاری می دهد.



شبیه سازی روندهای دینامیکی، شبیه سازی انباشت هیدروژن از جمله قابلیتهای این ابر رایانه است. ضمن آنکه این سیستم امکان محاسبات 500 گیگا فلاپ محاسبه را دارد که با توافقهای صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار است با افزایش دو برابری ظرفیت، قدرت پردازش اطلاعات این مرکز به یک ترا فلاپ (10 به توان 12 عملیات در ثانیه) برسد.

ابررایانه ایران در میان 500 ابر رایانه برتر دنیا

دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری چندی پیش از اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان کشور خبر داد و اظهار داشت: طرح کلان ابر رایانه ملی با مرکزیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی، ایران به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه دنیا برتر دنیا قرار می گیرد.

جزئیات ابررایانه ملی

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگا بایت را از ویژگیهای ابر رایانه ملی ذکر کرد و گفت: این ابر رایانه که برای پردازش داده ها در حوزه های مختلف به کار می رود به زودی راه اندازی می شود.

دکتر حسین سالارآملی با اشاره به جزئیات ابر رایانه افزود: این ابر رایانه دارای توان گرافیکی 32 هزار میلیارد عملیات در ثانیه، توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این ابررایانه جزء 500 ابر رایانه دنیا قرار گیرد اظهار داشت: این ابر رایانه قابلیت پردازش و محاسبات داده ها در حوزه های متنوعی از هواشناسی تا صنایع مختلف را دارد.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پیشرفت 85 درصدی این طرح ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.