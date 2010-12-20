وحید مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من به دلیل علاقه شخصیام و با تشویق فدراسیون تصمیم گرفتم یک باشگاه تیراندازی را در استان گلستان راهاندازی کنم. برای تاسیس این باشگاه هشت ماه پیش زمینی را به مساحت 8 هکتار و به ارزش 500 میلیون تومان خریداری کردم.
وی افزود: مدت دو ماه است این مجموعه به بهرهبرداری رسیده ونزدیک به 100 میلیون تومان تجهیزات سالنی از کشور فرانسه در آن نصب شده است به طوریکه این باشگاه امکاناتی در حد حرفهای دارد اما به دلیل مشکل ورود تجهیزات شامل؛ اسلحه و فشنگ نمیتوانیم کار را شروع کنیم.
موسس باشگاه بالابان گرگان با بیان اینکه به عنوان بخش خصوصی و سرمایه گذار در این رشته از هیچ بخشی حمایت نمیشود، خاطرنشان کرد: فدراسیون در زمانیکه قصد راهاندازی این باشگاه را داشتم قول حمایت به من داد اما در حال حاضر با فدراسیون برای ورود اسلحه و فشنگ ورزشی مکاتبه میکنیم اما جوابگوی ما نیستند و عنوان میکنند واردات این تجهیزات ورزشی برعهده بخش دیگری است و از جواب دادن به ما سرباز میزند.
وی ادامه داد: سازمان صنایع دفاع واردات تجهیزات تیراندازی همچون تفنگ و فشنگ خارجی را به دست خودش گرفته است و اجازه ورود این امکانات را نمیدهد و وقتی من به عنوان متولی باشگاه خصوصی با این بخش مکاتبه میکنم پاسخ روشنی به من نمی دهند زیرا فدراسیون را مسئول ذیربط برای پاسخگویی به من باشگاهدار میدانند.
مازندرانی تصریح کرد: تا به امروز نزدیک به 700 میلیون تومان از هزینه شخصی برای این باشگاه خرج کردهام اما در دوماه گذشته حتی حقوق نگهبان باشگاه را هم در نیاوردهام! مطمئنا اگر هزینه احداث این باشگاه تیراندازی را در یک بانک دولتی یا خصوصی یا هر کار دیگری سرمایه گذاری می کردم سود خوبی عایدم می شد.
وی تاکید کرد: با ادامه این وضعیت دیگر در توانم نیست ادامه دهم. تمام زندگیام را برای این کار گذاشتهام. به نظر من هرچند سازمان صنایع دفاع مسئول ورود تجهیزات تیراندازی است اما فدراسیون به عنوان متولی این ورزش باید جوابگوی باشگاهها باشد.
این سرمایه گذار بخش خصوصی با بیان دیگر مشکلات این رشته گفت: طبق قانون یک باشگاه تیراندازی نمی تواند در حریم داخل شهر احداث شود به همین دلیل در این مدت شاهد حضور حداقلی تیراندازانی در سالن باشگاه بودم که یا متمول بودند یا اینکه تنها به دلیل علاقه خود به سالن می آمدند. این درحالی است معمولا استعدادهای این رشته در میان قشرهای متمول نیستند.
وی در همین خصوص تصریح کرد: ما می توانیم یک فشنگ خارجی را در خارج کشور به قیمت تنها 60 تومان خریداری کنیم اما این فشنگ بعد از پیگیری مداوم و با تاخیر تا به باشگاه من در گلستان برسد قیمتش به 400 تومان میرسد. در این صورت باید برای تهیه تفنگ و فشنگ با قیمتهای ارزان و بی کیفیت اقدام کنم.
