محورهای فرهنگی در کارگروه فرهنگ و هنر البرز بررسی می شود

غلامرضا نجفی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان البرز محورها و شاخصهای مهم فرهنگی - اجتماعی استان در جلسه هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی که مسئولیت کمیته فرهنگ و هنر این سفر را برعهده دارد، افزود: امید است با برگزاری این کارگروه بودجه مناسب فرهنگی اجتماعی خوبی برای یک دوره پنج ساله استان پیش بینی شود.

نجفی اظهار داشت: ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف - معیارها و ارزشهای والای انسانی، توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی و توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی، توسعه و تقویت امور و فعالیتهای فرهنگی بانوان و تحکیم مبانی خانواده و ترویج فرهنگ پایداری - ایثار و شهادت و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران از جمله محورهای 9 گانه کارگروه فرهنگ و هنر است.

وی، ساماندهی مواریث فرهنگی و توسعه فعالیتهای فرهنگی آموزشی و تبلیغی در حوزه میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری و ایجاد زیرساختهای مربوط، تکمیل - تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش حرفه ای و همگانی و توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیتهای هنری رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را از دیگر این محورها برشمرد.

وی گفت: همچنین تقویت و توسعه امور و فعالیتهای مختلف فرهنگی دینی سیاسی و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان و کودکان و توسعه و تقویت برنامه های دینی قرآنی نهج البلاغه و سیره اهل بیت (ع) و توسعه و تجهیز مدارس قرآنی و مراکز علوم دینی از دیگر محورهای 9 گانه مورد بحث در کارگروه فرهنگ وهنر است.

نجفی افزود: این کارگروه 22 عضو دارد که پس از برگزاری جلسه کارگروه و تصویب و اعلام بودجه استانی، دستگاههای مرتبط طرحهای و پروژه های خود را به کارگروه فرهنگی اجتماعی استان بصورت مدون اعلام می کنند و پس از بررسی در کارگروه استان به کارگروه فرهنگ و هنر دولت ارسال که پس از تایید به دستگاهها جهت اجرا ابلاغ می شود.

گفتنی است برای اولین سفر استانی رئیس جمهور به استان البرز پنج کمیته استقبال مردمی، فرهنگ و هنر، مدیران (شورای اداری)، ایثارگران و دریاذفت و پاسخگویی درخواستهای مردمی در استانداری البرز تشکیل شده است