به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مسافران کوفه" وقایعی که برای مسلم‌بن عقیل در شهر کوفه اتفاق افتاده، صحنه‌هایی از کربلا و اتفاقاتی که بعد از واقعه برای طفلان مسلم هنگام عبور کاروان اسرا به سمت شام در شهر کوفه رخ داده است را برای مخاطبان روایت می‌کند.

در این نمایش بازیگرانی چون کاظم نظری، علی فرحناک، لیلا سادات موسوی، محمدرضا آزاد، مجید امیری، سید حمید لاجوردی، محمد جواد پیروزی، مهدی نیک روش، آمنه حسینی، فائزه سادات حسینی، فاطمه سلیمانیو... به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

نمایش" مسافران کوفه" از 28 آذر به مدت 20 شب و از ساعت 18:30 در سالن اصلی مجموعه برج آزادی اجرا می‌شود.