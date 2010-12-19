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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

کریمی خبر قهرش را تکذیب کرد:

اجازه نمی‌دهم با اعتبار ورزشی‌ام بازی شود/ از وکلیم خواسته‌ام پیگیری کند

اجازه نمی‌دهم با اعتبار ورزشی‌ام بازی شود/ از وکلیم خواسته‌ام پیگیری کند

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین با رد خبر قهرش از این تیم گفت: اجازه نمی دهم با اعتبار ورزشی ام بازی شود چرا که چنین خبری صحت ندارد و قهری در کار نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که روز یکشنبه و پس از انتشار خبر قهرش از تیم فوتبال استیل آذین با سایت شخصی اش گفتگو کرد، ضمن بیان اشاره به این موضوع گفت: در روز بازی با فولاد در لیگ برتر به دلیل شرایط حساس تیم با وجودمصدومیتی که داشتم  به میدان رفتم چون هدفم این بود که به تیم کمک کنم متاسفانه بعد از بازی دچار سرما خوردگی شدید شدم به طوری که دکتر تیم هم در جریان قرار دارد.

هافبک میانی تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: با این وجود به محل تمرین رفتم اما موفق به تمرین کردن نشدم تا دو روز قبل از بازی با پاس همدان که تا حدودی بهتر شده بودم به تمرین رفتم. اما آقای خاکپور گفتند چون کاملا خوب نشده‌ام و چند جلسه‌ای هم تمرین نداشتم همراه تیم به همدان نروم و بعد از بازگشت در تمرین حاضر شوم من هم قبول کردم.

علی کریمی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه عده‌ای که عادت دارند اخبار کذب را از تیم به بیرون ببرند مسائلی را آن هم در روز بازی مطرح کرده‌اند که به هیچ وجه واقعیت ندارد چرا که هیچ قهری در کار نبوده است. به همین دلیل از وکیلم خواسته‌ام تا این مسئله را پیگیری کند چون این دفعه اجازه نمی‌دهم با اعتبار ورزشی‌ام بازی شود و آنها باید ادعای خود را ثابت کنند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در حالی چنین مصاحبه ای را انجام داده است که یکی از روزنامه های ورزشی صبح امروز یکشنبه تیتر نخستش را به قهر این بازیکن از استیل آذین با دستور خاکپور اختصاص داده بود.

کد مطلب 1212865

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