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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

با مصوبه مجلس؛

دولت مجاز به ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی شد

دولت مجاز به ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی شد

نمایندگان مجلس باگذراندن مصوبه ای به دولت اجازه دادند 14 منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی (کاوه، زرندیه و مبلمان و دکوراسیون)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، خراسان رضوی (کاشمر)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه-زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
 
براساس این تصمیم نمایندگان مقرر شد مناطق یاد شده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1384- اداره خواهد شد.
 
کد مطلب 1212866

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