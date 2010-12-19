دولت مجاز به ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی (کاوه، زرندیه و مبلمان و دکوراسیون)، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، خراسان رضوی (کاشمر)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه-زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

براساس این تصمیم نمایندگان مقرر شد مناطق یاد شده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1384- اداره خواهد شد.

