خرسندی نمایندگان از اجرای هدفمندکردن یارانه ها و تشکر از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، متن بیانیه ای که به امضاء 175 تن از نمایندگان مجلس رسیده و در صحن علنی روز یکشنبه توسط جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد به این شرح است:

ملت شریف ایران اکنون که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با همت و تلاش دولت و همکاری مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآمده است، ما نمایندگان امضاء کننده این بیانیه با اظهار خوشبختی از این اقدام پربرکت وظیفه خود می‌دانیم از رئیس‌ جمهور و همکاران اقتصادی ‌شان و برنامه‌ ریزان و مدیران اجرایی کشور تشکر کنیم.

ملت عزیز ما به خوبی آگاهند که شیوه ناعادلانه ‌ای که تاکنون در توزیع یارانه‌ها معمول بوده یکی از مشکلات و معضلات مهم اقتصادی کشور و منشا بسیاری از معایب و مفاسد بوده است و دولت‌های گذشته نیز همواره ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها را تصدیق و تائید کردند.

اجرای این قانون در شرایطی که دشمنان انقلاب سعی می ‌کنند با تحریم اقتصادی ایران وضع اقتصادی کشور را آشفته و نابسامان جلوه دهند حکایت از ثبات اقتصادی و توان بالای مدیریتی کشور و همبستگی گسترده مردم و دولت دارند.

ما انتظار داریم و کاملا امیدواریم که عموم فعالان سیاسی واقع ‌بین ودلسوز و نمایندگان مجلس و آگاهان اقتصادی و رسانه‌ها همچنان که تاکنون پشتیبان اصولی این قانون بوده‌اند از این پس در اجرای آن به وظیفه اسلامی، انقلابی و ملی خود عمل خواهند کرد.