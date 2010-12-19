به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با اعلام این مطلب، گفت: متوسط دریافت تسهیلات در بسته حمایتی برای واحدهای صنفی تولیدی انرژیبر 5 میلیون تومان تعیین شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که پیش از این در برخی رسانهها اعلام شده بود که تسهیلات ارائه شده به متقاضیان بین 30 تا 50 میلیون تومان خواهد بود، گفت: تنها برخی از صنوف تولیدی که به دلیل حجم عملیات، مصرف انرژی بالایی دارند، به صورت استثناء و با تصویب کارگروه ویژه بسته بهرهوری انرژی اصناف، میتوانند از تسهیلات 30 تا 50 میلیون تومانی بهرهمند شوند.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.asnaf.ir برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کنند.
رادمرد اضافه کرد: در سال جاری فقط 10 درصد از اصناف دارای کارگاههای انرژیبر از این تسهیلات استفاده خواهند کرد و مابقی در سال آینده مشمول دریافت این تسهیلات میشوند.
وی تاکید کرد: شرط اصلی اختصاص تسهیلات بسته حمایتی بهرهوری انرژی اصناف، اصلاح در مصرف انرژی و بهرهوری انرژی است.
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