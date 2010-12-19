  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

مسکن مهر عامل بازگشت مهاجران به قصرشیرین شد

مسکن مهر عامل بازگشت مهاجران به قصرشیرین شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست بنیاد مسکن شهرستان قصرشیرین گفت: اجرای پروژه های مسکن مهر در این شهرستان تاثیر مهمی در بازگشت مهاجران که به سبب بروز جنگ تحمیلی مجبور به ترک دیارخود شده بودند، داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا بنی اشراف پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 800 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت است، اظهار داشت: واحدهای مسکن مهر این شهرستان در قالب سه پروژه در حال احداث هستند.

وی افزود: کار احداث مسکن مهر برای 506 متقاضی این شهرستان در سه پروژه 96 واحدی، 134 واحدی و 276 واحدی در حال اجرا است.

این مسئول تصریح کرد: متقاضیان با معرفی به بانک مسکن از تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی ساخت مسکن بهره مند شده اند.

وی پیشرفت پروژه های در حال احداث را از پنج تا 100 درصد اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود کار احداث این سه پروژه تا پایان نیمه اول سال 90 به پایان برسد.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان قصرشیرین خاطر نشان کرد: علاوه بر سه پروژه مذکور، پروژه 294 واحدی دیگری نیز در شهر قصرشیرین به صورت ملکی، انفرادی اجرا شده است.

کد مطلب 1212879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها