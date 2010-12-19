مسکن مهر عامل بازگشت مهاجران به قصرشیرین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا بنی اشراف پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 800 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت است، اظهار داشت: واحدهای مسکن مهر این شهرستان در قالب سه پروژه در حال احداث هستند.

وی افزود: کار احداث مسکن مهر برای 506 متقاضی این شهرستان در سه پروژه 96 واحدی، 134 واحدی و 276 واحدی در حال اجرا است.

این مسئول تصریح کرد: متقاضیان با معرفی به بانک مسکن از تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی ساخت مسکن بهره مند شده اند.

وی پیشرفت پروژه های در حال احداث را از پنج تا 100 درصد اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود کار احداث این سه پروژه تا پایان نیمه اول سال 90 به پایان برسد.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان قصرشیرین خاطر نشان کرد: علاوه بر سه پروژه مذکور، پروژه 294 واحدی دیگری نیز در شهر قصرشیرین به صورت ملکی، انفرادی اجرا شده است.