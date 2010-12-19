ورود توریست به اماکن مذهبی در دیگر کشورها محدودیتهایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدجواد صافیان اصفهانی صبح یکشنبه در میزگرد تخصصی راهکارهای نشر مفاهیم اسلامی با بهره‌گیری از صنعت گردشگری که در محل سالن جلسات پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد، افزود: به همین سبب برای هر گردشگری که می‌خواهد وارد مسجد شود نیز قابل پذیرش است که با حداقل حجاب وارد مسجد شود اما شیوه عملیاتی کردن آن خیلی مهم است و باید کاری کرد که یک پوشش مناسب باشد و به شیوه و شکلی و آبرومندانه اجرایی شود.

وی ادامه داد: اگر در این خصوص اراده‌ای از طرف ما برای تحمیل ارزشهای فرهنگی باشد توریست و گردشگر در برابر آن موضع گیری خواهد کرد.

صافیان با اشاره به اهمیت جذب گردشگر در ایران ادامه داد: اکنون ضرورت صنعت توریسم برای ما ضرورت اقتصادی است در واقع وقتی در جامعه ‌ ای زندگی می کنیم که مشکل اشتغال داریم یکی از بهترین منابع اشتغالزایی و جذب پول و درآمد، توریسم و گردشگری است که این امر می‌تواند به نوعی بهترین خدمت دینی به جوانان باشد تا در نهایت جوان ما مشکل اشتغال نداشته باشند.

وی اظهار داشت: در حقیقت تلاش برای جلب گردشگران خارجی و توسعه صنعت توریسم و اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی که از این رهگذر برای جوانان ایجاد می شود خود می‌تواند بزرگترین اقدام اسلامی و دینی باشد که در سایه این صنعت تحقق می‌یابد چراکه رفع معضل بیکاری با جلوگیری از گسترش روی آوری جوانان به اعتیاد و ... محقق می‌شود پس مسئولین باید بیشتر به این بخش یعنی توسعه صنعت گردشگری توجه داشته باشند و نه توجه صرف به القای مفاهیم دینی و اسلامی به گردشگران که گاهی منجر به موضع گیری و نارضایتی خواهد شد.

در هنرهای تجسمی اسلامی اجتناب از صورت گری دیده می‌شود

صافیان در ادامه سخنان خود به ویژگیهای هنر اسلامی اشاره و تصریح کرد: در هنرهای تجسمی اسلامی مراعات اجتناب از صورت گری زیاد است چنانچه در هیچ مسجدی صورت انسان و حتی حیوان وجود ندارد اما در مسیحیت شمایل قدیسان چون حضرت مسیح و ... کاملا مشاهده می‌شود.

این استاد دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: در هنر اسلامی و به طور کلی هنر معنوی، هنرمند خودش را فاعل و سازنده مطلق به حساب نمی‌آورد که این موضوع در میان هنرمندان، شاعران قابل مشاهده است که هنرمند "من" خودش را در میان نمی‌بیند و هنر را از جای دیگری می‌داند این در حالیست که در هنر مدرن هنرمند خودش را منشاء اثر هنری می‌داند.