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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

محققی به مهر خبر داد:

تمهیدات پشتیبانی برای بیمارستانهای آموزشی/ خدمات رسانی تغییری نمی‌کند

تمهیدات پشتیبانی برای بیمارستانهای آموزشی/ خدمات رسانی تغییری نمی‌کند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر حوزه آموزش پزشکی گفت: بیمارستانهای آموزشی در سیستم حمایتی قرار دارند و مشکلی از نظر آموزش دانشجویان و ارائه خدمات به بیماران وجود ندارد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث های آموزشی در دو بخش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی در حوزه علوم پزشکی قرار دارد و پیش بینی لازم برای ارائه خدمات بدون وقفه در این بخشها صورت گرفته است.

وی افزود: هدفمندی یارانه ها مبانی قانونی دارد و برای دوره گذر از شیوه قبلی به شیوه جدید برای دانشگاههای علوم پزشکی مسائل پشتیبانی لازم دیده شده است تا علاوه بر خدمات رسانی به مردم، سهم مردم در پرداخت های درمانی نیز تا حد زیادی بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته کاهش یابد.

محققی اظهار داشت: جامعه دانشگاهی از جمله اساتید و دانشجویان نیز در اجرای درست این قانون مشارکت خواهند داشت و تمهیدات لازم برای اجرای این موضوع در دانشگاههای علوم پزشکی فراهم است.

کد مطلب 1212893

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