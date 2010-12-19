طرح یادمان شهدای گمنام در محل اردوگاه بانروشان ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این طرح در سال جاری با 80 میلیون تومان اعتبار در محل اردوگاه بانروشان آغاز شده است.



علی قاسم پور افزود: طرح یادمان شهدای گمنام هم اکنون در مرحله نصب گنبد است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط اداره کل میراث فرهنگی استان در آینده‌ای نزدیک به اتمام می رسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اردوگاه راهیان نور بانروشان در زمینی به مساحت 5.1 هکتار در حال ساخت و اجرا است و برای این پروژه تاکنون مبلغ 4 هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: ساخت حسینیه به مساحت 618 مترمربع و 280 میلیون تومان اعتبار و ساختمان سرویس بهداشتی به مساحت 45 متر مربع و 44 میلیون تومان اعتبار، بزودی به بهره‌برداری می رسد.



معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: همچنین ساخت خوابگاه برادران و خواهران به مساحت 620 مترمربع و 178میلیون تومان اعتبار رو به اتمام و بهره‌برداری است.

