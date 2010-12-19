عظیمی مونولوگ "خواب" را اجرا می کند

عظیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مونولوگ را که نوشته و طراحی آن نیز بر عهده خودم است با بازی بهار کاتوزی در فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" به صحنه می برم. بهرنگ بقایی هم آهنگسازی این مونولوگ را بر عهده دارد. مونولوگ "خواب" روایتگر زنی است که در بالای پشت بام خانه اش خواب هایش را مرور می کند.



این کارگردان و منتقد تئاتر درباره پذیرفته نشدن نمایش "زمانه کشتار" که برای حضور در بخش تجربه های نو جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر ارائه داده بود گفت: به شکل عمدی و آگاهانه درباره پذیرفته نشدن نمایش "زمانه کشتار" در بخش تجربه های نو جشنواره فجر سکوت کرده ام زیرا فکر می کنم وقتی جشنواره برگزار شود و کارها اجرا شوند نگاه گروه انتخاب مشخص می شود.



مونولوگ "خواب" نوشته، طراحی و کارگردانی امین عظمی جمعه سوم دی ماه در دو نوبت 16 و 18 در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.