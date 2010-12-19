سالانه 90 درصد روغن خام مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رسیدن به خودکفایی، تولید دانه های روغنی درکشورافزایش یابد و از ورود روغن خام جلوگیری شود، زیتون بهترین محصولی است که می تواند به تحقق سیاستهای دولت در این زمینه کمک کند.

وی اظهارداشت: اگر باغ مادری علی آباد رودبار به عنوان سومین کلکسیون جهانی زیتون انتخاب شود می توان امیدوار بـود شرایط لازم برای توسعه علمی و منطبق با استانداردهای جهانی تـولید زیتون در کشور فراهم شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: با شتاب گرفتن روند تولید زیتون و فرآورده های آن در کشورعلاوه برافزایش توانمندی های علمی و پژوهشی، راه دستیابی ایران به خود کفایی در تامین روغن نیز فراهم می شود.

وی همچنین به ظرفیت توسعه یافتگی زمینهای مجاورباغ مادری علی آباد اشاره کرد و افزود: امکان توسعه باغ مادری علی آباد از 150 هکتار فعلی به 800 هکتار از امتیازات این باغ است.

روحی ماسوله ادامه داد: در حال حاضر 650 هکتار از زمینهای مجاور باغ علی آباد برای تبدیل به باغ زیتون مناسب و مقدمات تبدیل آن نیزفراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه مکان باغ مادری بر اساس نتایج پژوهشهای دقیق انتخاب شده است، گفت: مناطق مستعد زیتونکاری حد فاصل منجیل گیلان تا بخش درام زنجان صورت گرفت و بر اساس یافته های آن، باغ مادری علی آباد بهترین منطقه برای زیتون کاری شناخته شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: سابقه هزار ساله پرورش زیتون در رودبار مزیت مهمی برای باغ علی آباد است تا این باغ شرایط بهتری برای تبدیل به کلکسیون باغی زیتون جهان داشته باشد.