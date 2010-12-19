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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

سالانه 90 درصد روغن خام مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود

سالانه 90 درصد روغن خام مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: سالانه 90 درصد روغن خام مورد نیاز کشور معادل یک میلیون تن از طریق واردات تامین می شود.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رسیدن به خودکفایی، تولید دانه های روغنی درکشورافزایش یابد و از ورود روغن خام جلوگیری شود، زیتون بهترین محصولی است که می تواند به تحقق سیاستهای دولت در این زمینه کمک کند.

وی اظهارداشت: اگر باغ مادری علی آباد رودبار به عنوان سومین کلکسیون جهانی زیتون انتخاب شود می توان امیدوار بـود شرایط لازم برای توسعه علمی و منطبق با استانداردهای جهانی تـولید زیتون در کشور فراهم شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: با شتاب گرفتن روند تولید زیتون و فرآورده های آن در کشورعلاوه برافزایش توانمندی های علمی و پژوهشی، راه دستیابی ایران به خود کفایی در تامین روغن نیز فراهم می شود.

وی همچنین به ظرفیت توسعه یافتگی زمینهای مجاورباغ مادری علی آباد اشاره کرد و افزود: امکان توسعه باغ مادری علی آباد از 150 هکتار فعلی به 800 هکتار از امتیازات این باغ است.

روحی ماسوله ادامه داد: در حال حاضر 650 هکتار از زمینهای مجاور باغ علی آباد برای تبدیل به باغ زیتون مناسب و مقدمات تبدیل آن نیزفراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه مکان باغ مادری بر اساس نتایج پژوهشهای دقیق انتخاب شده است، گفت:  مناطق مستعد زیتونکاری حد فاصل منجیل گیلان تا بخش درام زنجان صورت گرفت و بر اساس یافته های آن، باغ مادری علی آباد بهترین منطقه برای زیتون کاری شناخته شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد:  سابقه هزار ساله پرورش زیتون در رودبار مزیت مهمی برای باغ علی آباد است تا این باغ شرایط بهتری برای تبدیل به کلکسیون باغی زیتون جهان داشته باشد.

کد مطلب 1212903

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