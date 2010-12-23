لاغری با قرصهای مرگ آور

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان می دهد 43 درصد ایرانیها اضافه وزن دارند و میزان بروز چاقی در زنان ایرانی نزدیک به 30 درصد است.

هشدارهای کارشناسان سلامت و پزشکان در زمینه ابتلا به انواع بیماریهای خطرناک به واسطه افزایش وزن و چاقی، باعث شده میل به لاغری بیش از پیش مورد توجه افراد جامعه به خصوص زنان قرار بگیرد. از همین رو، استفاده از قرصهای لاغرکننده یکی از روشهایی است که متاسفانه تبلیغات ماهواره ای نیز تاثیر بسزایی در استفاده از این قبیل قرصها دارد.

این در حالی است که اغلب قرصهای لاغری به طور غیرمجاز و قاچاق وارد کشور می شود. به طوری که دکتر امیرحسین جمشیدی، رئیس اداره داروهای طبیعی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به داروهای لاغری "سوپر اسلیم" و "شنگ‌یوآن‌فنگ" که ساخت کشور چین است، گفت: هیچکدام از این داروها مجوز وزارت بهداشت را ندارند.

جمشیدی از بستری شدن چند هموطن در بخشهای ICU بیمارستانها به دلیل مصرف این دو مارک داروی لاغر کننده چینی خبر داد و افزود: این داروها به طور غیرقانونی در عطاریها به فروش می‌رسد.

رئیس اداره داروهای طبیعی و مکمل وزارت بهداشت معتقد است که این داروها با تولید مواد شبه آمفتامین و دادن لاغری کاذب به افراد موجبات عوارض جانبی فراوان و اثرات سوء خطرناک در افراد شده است.

وزارت بهداشت به مردم توصیه می کند داروهای لاغر کننده باید حتما شماره مجوز و برچسب اصالت داشته باشد و فقط از داروخانه‌ ها تهیه شود.

دکتر فریبرز فرساد، دبیر انجمن داروسازان ایران ضمن هشدار نسبت به مصرف داروهای ضد چاقی که منجر به اختلال در روند جذب ویتامینهای محلول در چربیهای بدن می شود، گفت: این مسئله تاثیرات سوء از جمله از دست رفتن طراوت، شادابی و درخشش پوست و پیری آن را موجب می شود.

این متخصص داروسازی بالینی یادآور شد: بیماران قلبی و عروقی که داروهای ضد انعقاد از جمله وارفارین مصرف می کنند در صورت مصرف این گونه داروهای ضد چاقی در پی دفع ویتامین K با مشکلات انعقاد خون مواجه شده که جان آنان را به خطر می اندازد.

فرساد گفت: به دلیل شیوع روز افزون چاقی، تبلیغات و شایعات درباره داروهای ضد چاقی در دنیا افزایش یافته اما چون سودآور است به عوارض احتمالی و جانبی آن کمتر اشاره می شود.

احتمال بروز سکته قلبی در میان افرادی که فشارخون، دیابت، چاقی و اضافه وزن دارند به مراتب بیشتر از افراد عادی است که هیچ کدام از این علائم و امراض را ندارند. این هشدارهای پزشکی باعث شده که افراد چاق به سمت و سوی استفاده از داروها و قرصهای لاغرکننده گرایش پیدا کنند. اما نداشتن آگاهی کافی از عوارض داروهای لاغری منجر به بروز بیماریهایی می شود که مصرف کننده داروها را راهی بیمارستان می کند که بعضا خطر مرگ را نیز به دنبال دارد.