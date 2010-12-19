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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

کلاسهای قران آموزی در 174 روستای گرگان برپاست

کلاسهای قران آموزی در 174 روستای گرگان برپاست

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی مرکز گلستان اعلام کرد: کلاسهای آموزشی قرآن آموزی در 174 روستای شهرستان برگزار است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه دهملایی ظهر یکشنبه در نشست تبلیغات اسلامی گرگان افزود: همچنین این کلاسها در  319 موسسه قرآنی نیز دایر است.

وی ظهار داشت: کلاسهای آموزشی قرآن کریم شامل، قرائت یک و دو، مفاهیم یک و دو و سه و نسیم حیات 17 از 10 آذر 89 توسط موسسات قرآنی و خانه های قرآن روستایی در حال برگزاری است.

وی افزود: این طرح با هدف آشنایی عامه مردم با خواندن صحیح کلمات قرآن به بهترین و آسانترین شیوه ممکن گسترش فرهنگ توجه به ترجمه و مفاهیم قرآن کریم همگام با قرآن خوانی به مرحله اجراء درآمد.
 
دهملایی تصریح کرد: این کلاسها تا اول اسفند 89 ادامه خواهد داشت.
 
وی گفت: به همت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، کلاسهای نهضت قرآن آموزی در سطح روستاها و شهر گرگان در شش ماهه دوم جاری در حال برگزاری است.
کد مطلب 1212913

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