کلاسهای قران آموزی در 174 روستای گرگان برپاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه دهملایی ظهر یکشنبه در نشست تبلیغات اسلامی گرگان افزود: همچنین این کلاسها در 319 موسسه قرآنی نیز دایر است.

وی ظهار داشت: کلاسهای آموزشی قرآن کریم شامل، قرائت یک و دو، مفاهیم یک و دو و سه و نسیم حیات 17 از 10 آذر 89 توسط موسسات قرآنی و خانه های قرآن روستایی در حال برگزاری است.



وی افزود: این طرح با هدف آشنایی عامه مردم با خواندن صحیح کلمات قرآن به بهترین و آسانترین شیوه ممکن گسترش فرهنگ توجه به ترجمه و مفاهیم قرآن کریم همگام با قرآن خوانی به مرحله اجراء درآمد.



دهملایی تصریح کرد: این کلاسها تا اول اسفند 89 ادامه خواهد داشت.



وی گفت: به همت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، کلاسهای نهضت قرآن آموزی در سطح روستاها و شهر گرگان در شش ماهه دوم جاری در حال برگزاری است.