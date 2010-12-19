به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات مازندران در استانداری افزود: هفته پژوهش امسال از چهارم تا نهم دی ماه در مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش از دو چهره مشاهیر و دو چهره پژوهشگر مازندران تجلیل می شود.

معاون پشتیبانی، توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 36 پژوهشگر برتر استان هفته پژوهش امسال برگزار می شود تصریح کرد: 40 دانشجوی پژوهشگر استان نیز هفته پژوهش امسال تجلیل می شوند.

جمشیدی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی بابل فعال شده است یادآور شد: مراسم افتتاحیه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش با حضور مقامات کشوری و استانی در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

وی افزود: در مراسم هفته پژوهش امسال از دانشجویان پژوهشگر و المپیادی های تک رقمی مازندران تجلیل می شود.

وی از راه اندازی کمیته علمی، اجرایی و تبلیغات و اطلاع رسانی همزمان با هفته پژوهش در استان خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میزبان مراسم اختتامیه هفته پژوهش امسال است.

چهارم الی نهم دیماه هر سال به هفته پژوهش نامگذاری شده است.