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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

برای نخستین بار؛

2 چهره ماندگار مازندران در هفته پ‍ژوهش تجلیل می شود

2 چهره ماندگار مازندران در هفته پ‍ژوهش تجلیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران گفت: همزمان با هفته پژوهش دو چهره ماندگار مازندران برای نخستین بار در استان تجلیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات مازندران در استانداری افزود: هفته پژوهش امسال از چهارم تا نهم دی ماه در مازندران برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش از دو چهره مشاهیر و دو چهره پژوهشگر مازندران تجلیل می شود.
 
معاون پشتیبانی، توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 36 پژوهشگر برتر استان هفته پژوهش امسال برگزار می شود تصریح کرد: 40 دانشجوی پژوهشگر استان نیز هفته پژوهش امسال تجلیل می شوند.
 
جمشیدی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی بابل فعال شده است یادآور شد: مراسم افتتاحیه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش با حضور مقامات کشوری و استانی در دانشگاه مازندران برگزار می شود.
 
وی افزود: در مراسم هفته پژوهش امسال از دانشجویان پژوهشگر و المپیادی های تک رقمی مازندران تجلیل می شود.
 
وی از راه اندازی کمیته علمی، اجرایی و تبلیغات و اطلاع رسانی همزمان با هفته پژوهش در استان خبر داد و اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل میزبان مراسم اختتامیه هفته پژوهش امسال است.
 
چهارم الی نهم دیماه هر سال به هفته پژوهش نامگذاری شده است.
کد مطلب 1212920

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