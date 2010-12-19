به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ایمان زکریایی کرمانی ظهر یکشنبه در میزگرد تخصصی راهکارهای نشر مفاهیم اسلامی با بهره‌گیری از صنعت گردشگری که در محل سالن جلسات پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد، افزود: در این راستا راهنمای گردشگری باید به صورت یک تخصص، کاملا عالمانه آموزش داده شود و تنها آشنایی به زبان و اطلاعات اندک نباید معیار باشد.

زکریایی با اشاره به اینکه باید در ارتباط با فرهنگ عمومی جامعه با گردشگر نیز کار شود، گفت: اینکه چگونه در برخورد با یک گردشگر زیباییهای اسلام را آن طور که شایسته است، مردم عامه به گردشگر انتقال دهند و به او گفته شود که این همه زیبایی در برخورد مردم و فضاهای شهری و روستایی ما، حاصل اسلام و مسلمانی است نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: باید مطالعات راهبردی در زمینه‌ تبلیغات منفی نسبت به ایران و فرهنگ اسلامی در رسانه‌های غربی رصد شود و خلاف آنها را در مواجهه با گردشگر را به اثبات رساند.

زکریایی کرمانی خاطرنشان کرد: در برخورد با گردشگر باید به نقاط اشتراک فرهنگی تاکید داشت و کمتر تضادها در این عرصه مورد تاکید قرار بگیرد و با این رویکرد می‌توان به راحتی بسیاری از مفاهیم مقدس اسلامی را در فاصله زمانی کوتاه به گردشگر منتقل کرد.

زکریایی کرمانی تصریح کرد: مفاهیم اسلامی باید با توجه به مخاطب خاص آنها در قالب آثار هنری و عملکردهای انسانی به گردشگر انتقال یابد و گردشگر تنها نباید به مظاهر تمدنی معطوف شود بلکه مظاهر فرهنگی مانند آیینها، باورهای مذهبی، ادبیات، فرهنگ عامیانه باید به گردشگر نشان داده شود.

توجه به صنعت گردشگری یکی از عناصر اصلی توسعه است

وی در ادامه تصریح کرد: امروزه صنعت گردشگری یکی از مهمترین صنایع فرهنگی در ساختارهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای جهان است به طوری که در قرن پیش رو صنایع فرهنگی به ویژه صنعت گردشگری به یک محور کلیدی مبدل خواهد شد.

زکریایی کرمانی یادآور شد: بسیاری از کشورهای جهان که منابع انرژی از قبیل نفت برای صادرات ندارند، از ظرفیتهای گردشگری خود بهره می‌گیرند که در این عرصه می‌توان به کشورهایی اسلامی چون ترکیه، مالزی، قطر و امارات متحده‌عربی اشاره کرد.

وی ادامه داد: بنابراین گردشگری و توسعه آن می‌تواند به یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه تبدیل شود و بخش مهمی از ارز مورد نیاز پیشرفتهای اقتصادی و فرهنگی را در خود جای دهد که بدون تردید تنها گردشگران خارجی چرخانندگان صنعت گردشگری نیستند و خیل عظیم گردشگر داخلی نیز می‌توانند بخش مهمی از گروه‌های هدف را تعیین کند.

زکریایی کرمانی ادامه داد: نکته‌ای که در این جلسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یک ابزار ایجاد کننده‌ فضای گفتمان بین فرهنگ‌هاست که امروزه گردشگران با مسافرت به مناطق مختلف جغرافیایی نوعی مهاجر کوتاه مدت تلقی می‌شوند و در بازدهی زمانی کوتاه می‌تواند هم از مظاهر فرهنگی تاثیر بگیرند و هم می‌توانند تاثیر بگذارند لذا جهت انتقال مضمونهای فرهنگی باید تاثیرگذارترینها را در زمانی کوتاه انتخاب کرد.

هنر اسلامی دارای قابلیتهای فراوان گفتمانی است

این استاد دانشگاه اظهار داشت: هنر اسلامی دارای قابلیتهای فراوان گفتمانی است، چنانچه این هنر در بطن خود لایه‌های عمیق فرهنگی را بازنمون می‌کند و به نوعی فرهنگ اسلام و مسلمین را در کل جهان اسلام نشان می‌دهد.

زکریایی کرمانی ادامه داد: هنر اسلامی علاوه بر مضامین اسلامی بسیاری از شاخصه‌های فرهنگی ملل مسلمان را در خود جای داده که همین ویژگی می‌تواند به عنوان یک هدف در صنعت گردشگری مطرح باشد یعنی علاوه بر انتقال پیام اسلام برخی زیباییهایی هنر ملی و ایرانی را نیز در بطن خود منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه هنر اسلامی در زمان و مکان محصور نبوده چراکه مفاهیم دینی و اللهی محصور در زمان و مکان نیست خاطرنشان کرد: به همین سبب این هنر قابلیت انتقال مفاهیم را فارغ از زمان و مکان دارد که مخاطب آن را به گستردگی کل جهان گسترش می‌دهد.