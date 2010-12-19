اولین کتاب کودکانه در مورد ساخت مسجد جمکران منتشر شد

مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه این کتاب اولین کتاب به زبان کودکانه در مورد تاریخچه مسجد مقدس جمکران است، گفت: این کتاب به منظور آشنایی کودکان با مسجد مقدس جمکران منتشر شده است.



ابراهیم صدوقی با اشاره به اینکه درمرحله اول 5 هزار نسخه از این کتاب منتشر شد ابراز داشت: این کتاب به همت بخش روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد جمکران برای گروه سنی؛ ب و ج در 16 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده که در برخی واحدهای مسجد مقدس جمکران به قیمت هزار تومان نیز عرضه می‌شود.





وی افزود: با توجه به استقبال گسترده کودکان و خانواده‌های آنان از این کتاب به زودی چاپ دوم آن نیز آغاز خواهد شد.



صدوقی ادامه داد: واحد بین‌الملل مسجد مقدس جمکران در نظر دارد این کتاب را به زبان عربی و انگلیسی نیز ترجمه کند تا زائران خارجی نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.



مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران گفت: در این کتاب به چگونگی ملاقات حسن بن مثله با امام زمان(عج) و دریافت فرمان ساخت مسجد مقدس جمکران، با ادبیاتی کودکانه برای این گروه سنی بیان شده است.