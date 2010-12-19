24 دوره آموزش به بافی در اذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فرش دستباف استان آذربایجان غربی با حضور نمایندگانی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، تامین اجتماعی و جمعی از دست اندرکاران این هنر با محوریت بررسی وضعیت فرش استان، برگزار شد افزود: دوره های آموزشی به بافی در استان در حال برگزاری است که با اعتبار حدود 240 میلیون ریال، 24 دوره تا پایان سال برگزار می شود.

وی با بیان اینکه لیست فروشندگان مواد اولیه فرش نیز جهت برگزاری دوره های آموزشی شناسایی و به مرکز ملی فرش ایران ارسال شده است اظهارداشت: دو هزار و 750 قالیباف به اداره کل فنی و حرفه ای جهت دادن آزمون و اخذ گواهی مهارت فنی معرفی شده اند.

نوری در ادامه با اشاره به اینکه سالانه بیش از 424 هزار متر مربع فرش دستباف در این استان تولید می شود خاطرنشان کرد: 85 درصد تولیدات مذکور در زمره فرشهای ریز بافت و صادراتی است.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: این سازمان به منظور شناساندن فرش های تولیدی استان و معرفی ویژگی های منحصر به فرد فرشهای ریز ماهی خوی و فرش افشار تکاب را بر اساس مقررات اداره کل مالکیت صنعتی به نام این استان به ثبت ملی رسانیده و ثبت جهانی آنها را در دستور کار دارد.

در این جلسه عضو هیئت مدیره انجمن طراحان و نقاشان در خصوص اقدامات انجام یافته برای ثبت انجمن متبوع گزارشی ارائه کرد و افزود: تاکنون به علل گوناگونی این انجمن به ثبت نرسیده است که در صدد ثبت این انجمن هستیم.

نماینده اداره کل تامین اجتماعی نیز در خصوص بیمه جدید قالیبافی افزود: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی در تهران صورت گرفته که مبنی بر آن است تا از اول دی ماه صدور دفترچه بیمه در استان آذربایجان غربی نیز آغاز شود.

در پایان این جلسه مقررشد تا اداره کل ارشاد اسلامی پیگیر موضوع ثبت انجمن مذکور شود و نیز وضعیت تعاونی های فرش دستباف روستایی نیز در جلسه ای جداگانه با حضور نمایندگان اداره تعاون و سازمان بازرگانی و اتحادیه مربوطه بررسی شود.

آذربایجان غربی با 100 هزار بافنده یکی از مراکز مهم فرش دستباف در سطح کشور به شمار می رود.