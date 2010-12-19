دانش آموزان باید نسبت به هدفمندی یارانه ها توجیه شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگاه ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان، خواست تا جلسات توجیهی با حضور مسئولان امر برای معلمان برگزار کنند.

وی اظهار داشت: اگر همکاری و هماهنگی در حوزه های مربوط به آموزش و پرورش صورت گیرد، مسائل فرابخشی آنهم سریعتر و بهتر حل خواهد شد.

رستگار افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از حساسترین اقدامات دولت به شمار می رود که نیازمند هوشیاری وآگاهی مردم است.

وی گفت: دربحث تقویت دینی و اعتقادی جوانان کشور، کارها باید از مدارس شروع شود که دراین صورت مشکل سختی پیش رو نخواهد بود.



رستگار گفت: مناسبت ماه محرم فرصتی است که از آن باید در تقویت بنیانهای دینی دانش آموزان استفاده شود.



این نماینده مجلس بیان داشت: در شرایطی قرار گرفته ایم که بسیاری از دشمنان بدنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند و لذا باید در برگزاری آیین های ماه محرم طوری عمل شود که موجب شکاف نشود.