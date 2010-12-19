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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

دانش آموزان باید نسبت به هدفمندی یارانه ها توجیه شوند

دانش آموزان باید نسبت به هدفمندی یارانه ها توجیه شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: توجیه دانش آموزان از سوی معلمان نسبت به قانون هدفمندی یارانه ها، موجب خواهد شد تا از بروز التهاب جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگاه ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان، خواست تا جلسات توجیهی با حضور مسئولان امر برای معلمان برگزار کنند.

وی اظهار داشت: اگر همکاری و هماهنگی در حوزه های مربوط به آموزش و پرورش صورت گیرد، مسائل فرابخشی آنهم سریعتر و بهتر حل خواهد شد.

رستگار افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از حساسترین اقدامات دولت به شمار می رود که نیازمند هوشیاری وآگاهی مردم است.

وی گفت: دربحث تقویت دینی و اعتقادی جوانان کشور، کارها باید از مدارس شروع شود که دراین صورت مشکل سختی پیش رو نخواهد بود.
 
رستگار گفت: مناسبت ماه محرم فرصتی است که از آن باید در تقویت بنیانهای دینی دانش آموزان استفاده شود.
 
این نماینده مجلس بیان داشت: در شرایطی قرار گرفته ایم که بسیاری از دشمنان بدنبال ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی هستند و لذا باید در برگزاری آیین های ماه محرم طوری عمل شود که موجب شکاف نشود.
کد مطلب 1212927

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