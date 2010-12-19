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۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

مرادزاده در گفتگو با مهر:

دولت در پی هدفمندی یارانه‌ها از دانشگاهها حمایت کند

دولت در پی هدفمندی یارانه‌ها از دانشگاهها حمایت کند

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه 6 ماه قبل اطلاعات دانشگاه درباره سوخت، برق، گاز و ... به وزارت علوم ارسال شده است گفت: دولت باید به نحوی اقدامات حمایتی خود برای دانشگاهها را لحاظ کند اما از جزئیات حمایتی خبر نداریم.

علی مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه های خدمات دانشجویی گفت: هنوز اطلاع دقیقی نداریم. هنوز در این باره مشخصا موردی را اعلام نکرده اند اما قطعا اثرگذار خواهد بود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه شواهد نشان می دهد بودجه دانشگاهها در سال 90 انقباضی است افزود: به بودجه دانشگاهها در سال 90 نسبت به سال 89 فقط 8 درصد اضافه کرده اند. قطعا اگر در نهایی شدن بودجه سال 90 این روند ادامه پیدا کند حتی اگر هدفمندسازی یارانه ها را نیز در نظر نگیریم باز هم دانشگاهها با مشکل مواجه می شوند.

مرادزاده با بیان اینکه دانشگاه با سیستم اداره بازرگانی فرق می کند گفت: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی به اندازه 2 میلیارد تومان نسبت به بودجه مصوب، برای دانشگاه صنعتی شاهرود بار مالی ایجاد کرده است.

کد مطلب 1212931

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