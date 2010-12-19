رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه 6 ماه قبل اطلاعات دانشگاه درباره سوخت، برق، گاز و ... به وزارت علوم ارسال شده است گفت: دولت باید به نحوی اقدامات حمایتی خود برای دانشگاهها را لحاظ کند اما از جزئیات حمایتی خبر نداریم.