به گزارش خبرنگار مهر، هدفمندی یارانه ها با محوریت اصلاح قیمته حاملهای انرژی بصورت رسمی از یکشنبه هفته جاری در کشور آغاز شده است و در این میان بخش مسکن که سهم زیادی را در مصرف انرژی دارد، یکی از بخشهایی است که کارشناسان از تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر این بخش می‌گویند.

از ابتدای سال موضوع تاثیر هدفمندی یارانه ها در این بخش مورد توجه مسئولان قرار گرفت و در این راستا سیاستهای تشویقی و تنبیهی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام شد.

یکی از این موارد، تهدید تولید کنندگان مصالح ساختمانی از سوی وزیر مسکن وشهرسازی بود. علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در این باره اعلام کرد که در صورت افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تعرفه واردات این مصالح حذف می شود.

همچنین این وزارتخانه به خبرگزاری مهر اعلام کرد: قیمت مصالح ساختمانی توسط وزارتخانه ها و نهاد های ذیربط رصد می شود تا ضمن مقابله با تغییرات نامتعارف قیمتی، در صورت لزوم با ورود دولت قیمت ها تعدیل شوند. بنابراین پس از اجرای طرح هدفمندشدن، یارانه های آزاد شده تولید مسکن همراه با سایر بخش های تولیدی کشور تا حدودی جبران می شود.

اما وزارت مسکن و شهرسازی هم این موضوع را تایید می کند که این اقدامات به معنای عدم تاثیر هدفمندسازی یارانه ها در بخش مسکن نیست بلکه حاکی از آن است که دولت و وزارت مسکن پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بخش مسکن را به حال خود رها نخواهند کرد.

این در حالی است که هم اکنون 35 درصد مصالح ساختمانی استاندارد نیستند و میزان هدر رفت انرژی در ساختمان های کشور زیان 14 میلیارد دلاری را به کشور تحمیل می کند.

هزینه تولید مسکن پس از هدفمندی یارانه‌ها

محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در گفتگو با مهر در خصوص تاثیر افزایش قیمتها بر تولید مسکن گفت: در هر صورت برای سال آینده قراردادهایی با نرخ سال جاری بسته شده است و براساس فراخوان و هماهنگی های به عمل آمده هر متر مربع ساختمان با نرخ 300 هزار تومان ساخته می شود.

وی افزود: برای تولید مصالح ساختمانی اصلی هم پیش بینی های لازم انجام شده و بسته های حمایتی این بخش در وزارت مسکن تهیه شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: برنامه ریزیهای انجام شده در این 2 بخش مانع افزایش قیمتها خواهد شد.

وی با بیان اینکه از میزان منابع اختصاص یافته به بخش مسکن اطلاعی ندارد، گفت: پیش بینی های لازم متناسب با بخش مسکن انجام و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کاهش هزینه ها تدوین شده است.

فاطمی عقدا قیمت ساخت و ساز هر متر مربع مسکن در کشور را معادل قیمت ساخت مسکن مهر اعلام کرد و افزود: قیمتها تفاوتی با هم ندارد و حداکثر تا 320 و 330 هزار تومان متغیر است؛ بنابراین از افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها جلوگیری می شود.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به راهکارهای این مرکز برای کاهش هزینه تمام شده ساخت و ساز در کشور گفت: راهکارهایی برای ساخت صنعتی و غیر صنعتی در مرکز انجام شده است تا از هدررفت مصالح ساختمانی و انرژی در تمامی مراحل ساخت از پی کنی تا نصب کلید و پریز جلوگیری شود.

وی به عزم کشور برای کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: تمامی این اقدامات نشانگر این است که کشور آمادگی لازم را برای اجرای این قانون دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که تمامی راهکارهایی که مرکز برای کاهش قیمت تمام شده تدوین کرده اس،ت به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها ابلاغ شده است تا فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود.

امیدواریم که وعده مسئولان تحقق یابد

ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان هم در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتظار داریم که وعده های مسئولان برای تامین سوخت اجرا شود، گفت: مسئولان اعلام کردند که از طریق اختصاص یارانه به مصالح ساختمانی از افزایش قیمت ساخت و ساز مسکن جلوگیری می کنند.

وی افزود: قول همکاری و تامین منابع را حتی برای کامیونها و حمل و نقلهای عمومی براساس کیلومتر طی شده، داده اند که امیدواریم تمامی این مسایل تحقق یابد.

رهبر تصریح کرد: همه این برنامه ها به مسئولان اجرایی و کارشناسی قیمتها بستگی دارد و باید به درستی تدوین شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص قیمتهای ساخت مسکن اظهار داشت: هم اکنون حداقل قیمت هر متر مربع ساخت و ساز مسکن 10 تا 20 درصد بیشتر از قیمت ساخت هر مترمربع مسکن مهر است.

وی نوع مصالح و طراحی آن را از دیگر ملاکهای تاثیر گذار در قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: شرایط ساخت و ساز تاثیر زیادی در قیمت هر متر مربع ساختمان دارد اما در نهایت حداقل قیمت ها تفاوت چندانی با مسکن مهر ندارد.