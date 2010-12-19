موسسه موسیقی ملی تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که امروز با حضور هوشنگ ظریف، حسین علیزاده ، ارسلان کامکار ، فردین خلعتبری ( از اعضای شورای فنی ارکسترموسیقی ملی) و بردیار کیارس رهبر ارکستر موسیقی ملی برگزار شد؛ در خصوص چرایی تاسیس موسسه موسیقی ملی گفت : ارکسترموسیقی ملی بعد از ده سال و شش ماه فعالیت مستمر دچار تعطیلی شد این ارکستر با همت و پایمردی استاد فرهاد فخرالدینی شکل گرفت و کارنامه درخشانی از این ارکستر در دوران آقای فخرالدینی به جا ماند و در طول سال گذشته خیلی تلاش کردیم که آقای فخرالدینی را به ارکستر برگردانیم اما ایشان تمایلی برای آغاز مجدد نشان ندادند ولی ما به خاطر احترام به ایشان زود دست به کار نشدیم و صبرکردیم تا شاید نظرشان برگردد اما در نهایت چنین نشد.

وی در ادامه افزود : از تیرماه امسال به این نتیجه رسیدیم که به منظور بازگشایی این ارکستر بیش از هرعنوانی باید شورای فنی ارکستر تشکیل شود و زمانی که از اساتید موسیقی دعوت به همکاری کردیم با کمال میل پذیرفتند و من در اینجا اعتراف می کنم که فکر نمی کردم 4 استادی که در اولویت انتخاب ما بودند دعوت وزارت ارشاد را بپذیرند و خوشحالیم که امروز همکاری و مساعدت این استادان را در کنار خود داریم؛ درست از زمانی که شورای فنی ارکسترملی تشکیل شد بحث تاسیس موسسه موسیقی ملی توسط شورا نیز مطرح و در نهایت پذیرفته شد و قرار است در این مرکز اساسنامه ارکستر ملی ، مسائل اداری ، انتخاب نوازنده ها و تعیین رهبر ارکستر و مسائل دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

بردیار کیارس رهبر جوان ارکسترموسیقی ملی در ادامه این نشست به کم و کیف دعوت از نوازنده های ارکسترموسیقی ملی اشاره کرد و گفت : از برخی از نوازنده های جوان که جایی شاغل نباشند دعوت به همکاری شده است ولی هنوز مراحل اداری حضور آنها طی نشده است و قرار است پس از انتخاب نهایی توسط شورای ارکستر ملی بررسی شود و در صورت صلاحدید حضور تک تک نوازنده ها را تصویب کنند البته ناگفته نماند که نوزانده های ارکستر ملی بنا بر رپرتواری که اجرا می شود برای هر اجرا انتخاب می شوند.

حسین علیزاده در ادامه این نشست به کم و کیف حضور رهبر در ارکستر موسیقی ملی اشاره کرد و گفت : طی بررسی هایی که درباره انتخاب رهبر ارکستر موسیقی ملی انجام دادیم با توجه به شناختی که من از بردیار کیارس داشتم این رهبر جوان را پیشنهاد کردم که با موافقت اعضای شورای فنی مواجه شد و ایشان به عنوان رهبر دائم در این ارکستر حضور دارند و تنها تفاوت این دوره از برگزاری کنسرت های ارکستر موسیقی ملی در شیوه انتخاب رهبر این است که آن دسته از آهنگسازانی که آثارشان در ارکستر اجرا می شود اگر توانایی رهبری ارکستر را دارند می توانند آثار خودشان را رهبری کنند؛ همچنین رهبر خارجی برای رهبری این ارکستر نخواهیم داشت البته جز در مواردی که به طور سمبولیک برنامه هایی را اجرا می کنیم.

وی در ادامه صحبت های خود به انگیزه های شخصی خود برای حضور در شورای ارکسترموسیقی ملی اشاره کرد و گفت : من به اتفاق آقای ظریف در گذشته هم در شورای فنی ارکستر موسیقی ملی حضور داشتیم اما در آن دوره خود آقای فخرالدینی مواضع درستی نسبت به این نوع موسیقی داشتند و نیازی به حضور جدی شورا نبود اما تنها انگیزه من برای حضور مجدد در شورای ارکستر موسیقی ملی هنر موسیقی بود و نه مسائل اداری چراکه من نه استخدام وزارت ارشاد هستم و نه حقوق دولتی می گیرم و فقط علاقه شخصی و همچنین نبود فضای کار دست جمعی در ایران قوه محرک من برای ادامه فعالیت در این عرصه شد.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من ارکستر موسیقی ملی تنها یک ارکستر نیست بلکه محفلی در جهت فرهنگ سازی موسیقی اصیل ایرانی و تربیت نیروهای جوان است درست مانند کاری که مرکز حفظ و اشاعه در زمان نچندان دور انجام داد و تاریخ شاهد است که خروجی این مرکز حضور تربیت اساتید موسیقی ایرانی بود .

ارسلان کامکار در پایان این نشست به آثاری که قرار است توسط ارکستر موسیقی ملی اجرا شود اشاره کرد و گفت : هدف از تشکیل ارکستر موسیقی ملی اجرای آثار ملی است و در این راستا قرار است به برخی از آهنگسازان سفارش کار بدهیم و اگر به تصویب شورای فنی ارکستر رسید اجرا شود به همین دلیل نمی توان در هر اجرا رپرتوار جدید به روی صحنه برد.

در حاشیه

- نخستین نشست ارکستر موسیقی ملی یکی از شلوغ ترین نشست هایی بود که بدون کمترین حاشیه برگزار شد و هریک از اساتید موسیقی صحبت های کارشناسی در این حوزه انجام دادند.

-استاد هوشتگ ظریف در فرصت کوتاهی از زحمات رهبر سابق ارکستر موسیقی ملی قدردانی کرد و متذکر شد که اگر آقای فخرالدینی نبود موسیقی ملی پا نمی گرفت و در ادامه ابراز خوشحالی کرد که با راه اندازی مجدد این ارکستر فضای اشتغال برای فارغ التحصیلان هنر موسیقی باز خواهد شد.

-علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد در صحبت های خود از خبرگزاری ها و مطبوعات برای حمایت از ارکستر موسیقی ملی قدردانی کرد و گفت اگر نقدهای منصفانه رسانه ها نبود قطعا این ارکستر باردیگر تشکیل نمی شد.