فرهاد توحیدی نایب رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما درباره برنامه‌های جدید این هئیت به خبرنگار مهر گفت: تا دو هفته آینده برنامه دوساله توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود. در این برنامه در نظر داریم، بحث امنیت شغلی، امکانات رفاهی، بودجه خانه سینما، استقلال مالی و... را مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: جشن خانه سینما و بحث تشکیل فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی نیز در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد. اساسنامه این فرهنگستان آماده شده است. بحث راه اندازی سایت خانه سینما نیز از جمله مباحثی است که توسط هیئت مدیره جدید خانه سینما پیگیری خواهد شد. همچین در نظر داریم نشریه داخلی منتشر کنیم.

توحیدی در ادامه بیان کرد: مسئله پیگیری تشکیل اصلاح ساختاری خانه سینما در برنامه‌های هیئت مدیره جدید خانه سینما قرار دارد، در همین ارتباط نظر سنجی‌های از اهالی صنوف انجام خواهیم داد. جشن کتاب سال سینمای ایران مانند گذشته برگزار خواهد شد.

وی درباره برپایی کارگاههای آموزشی و سفرهای اعضای صنوف به خارج از کشور برای آشنایی با فناوریهای جدید سینما، گفت: برپایی چنین دوره‌هایی به بودجه و توان مالی خانه سینما بستگی دارد. شاید سفرهای خارجی در دوره جدید نداشته باشیم. اما قطعا کارگاههای آموزشی را با حضور اساتید مجرب از خارج کشور برگزار خواهیم کرد.

نایب رئیس خانه سینما افزود: پیش از این در دوره قبلی قرار بود کارگاه فیلمنامه نویسی با حضور یکی از اساتید خارج از کشور برگزار شود که منتفی شد اما قطعا برپایی آن را در دوره جدید دنبال خواهیم کرد. همچنین برای ملاقات با معاون امور سینمایی درخواست دادیم اما هنوز زمان آن مشخص نشده است.