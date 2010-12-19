بازنگری در لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کارگروه حمایت از تولید با اشاره به لزوم ارائه راهکارهای حمایتی برای واحدهای تبدیلی محصولات کشاورزی افزود: با تصویب این قانون، واحدهای صنعتی هم درکنار کشاورزان می‌توانند در صورت بروز مشکل از حمایتهای بیمه ای برخوردار شوند.

عزت الله زارعی یادآور شد: براساس برنامه‌ریزهای صورت گرفته، مقرر شد متن لایحه و اصلاحات درنظر گرفته شده تا جلسه بعدی کارگروه تهیه وتدوین شود تا پس از ارائه جزئیات دقیق، به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی به دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر کارگروه اشاره کرد و گفت: ارائه گزارش عملکرد در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی ، تکمیل و غذایی در برنامه چهارم توسعه و نیز نحوه پیشروی کمی وکیفی سیاستگذاریهای برنامه پنجم توسعه از موضوعات مورد بحث بوده است.