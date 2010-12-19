پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر بناب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید برقی در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب اظهار داشت: از طبقه محروم جامعه بودن و ضعف اعتقادات دینی افراد از عوامل سوق یافتن آنها به طرف اعتیاد است.

وی با اشاره به نقش اساسی روحانیت درخصوص آگاه سازی مردم افزود: از وعاظ و روحانیون می خواهیم درخصوص آگاهی دادن به مردم قدم بردارند.

فرماندار بناب آموزش خانواده ها را یکی از راه های پیشگیری از رشد اعتیاد در جامعه دانست و گفت: شبکه بهداشت و درمان باید نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی به خصوص در مناطق آلوده شهری و روستایی اهتمام ورزند.

برقی نقش دانشگاهیان و مراکز آموزشی را درکاهش معضلات اجتماعی حساس و مهم دانست و تصریح کرد: اگر جامعه ای از مسائل دینی و اجتماعی فاصله بگیرد شاهد افزایش روزافزون آلودگی ها در جامعه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به قشر پایین جامعه بخصوص حاشیه شهر و روستاها توجه خاصی داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی بناب نیز با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات در زمینه مبارزه و ریشه کنی معضل مواد مخدر در جامعه، به ارائه گزارشی از عملکرد این نیرو طی دو ماهه اخیر در زمینه مواد مخدر پرداخت.

سرهنگ عیسی هاتفی اظهار داشت: طی دو ماه گذشته 58 کیلوگرم انواع مواد مخدر دراین شهرستان کشف شده است.

وی افزود: ازاین مقدار مواد مخدر مکشوفه، دو کیلو و 900 گرم از نوع شیشه بود که رشد مواد مخدر صنعتی یک خطر و تهدید جدی برای جوانان به شمار می رود.

هاتفی تشریح کرد: دراین مدت چهار باند مواد مخدر در سطح شهرستان متلاشی و 67 نفردر این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.