اهدای 15 میلیارد ریال نذورات مردم به حسینه اعظم زنجان

محمدجواد غم پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گوسفندان زنده نذری اهدایی به حسینیه اعظم زنجان را سه هزار و 294 رأس و گوسفندان ذبح شده در مسیر عزاداری روز هشتم محرم الحرام حسینیه اعظم را هزار و 367 رأس عنوان کرد و افزود: همچنین یک نفر شتر و پول چهار هزار و 411 راس گوسفند نیز به طور نقدی به این حسینیه اهدا شده است.

وی با بیان اینکه اهدای نذورات عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به حسینیه اعظم زنجان همچنان ادامه دارد، گفت: 55 قطعه مرغ و خروس، 311 فقره طلاجات و 800 دلار کانادا نیز از جمله نذورات اهدایی مردم به این حسینیه است.

رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان گفت: 12 هزار و 934 راس قربانی در سال گذشته به این مسجد اهدا شد.

غم پور بابیان اینکه گوشت دامهای ذبح شده، بعنوان تبرک بین شهروندان توزیع می شود افزود: تاکنون 45 هزار بسته گوشت تبرک شده در حسینیه اعظم زنجان بین شهروندان ساکن در محلات مختلف زنجان توزیع شده است.



