متخصص کافی در زمینه فلسفه برای کودکان وجود ندارد

دکتر حسین شیخرضایی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فلسفه برای کودکان در ایران، گفت: درباره مسئله گسترش آن در شرایط فعلی زمینه برای تبدیل آن به مسئله ای جدی در نظامآموزش و پرورش وجود ندارد .
وی گفت: پیش از هر چیز باید توجه داشت که هنوز به تعداد کافی متخصص در این زمینه چه در سطح تئوریک در گروههای آموزشی روانشناسی، فلسفه و تعلیم و تربیت و چه در سطح معلمانی که قرار است در این زمینه آموزش دیده و با بچهها کار کنند وجود ندارد.
شیخرضایی یادآور شد: سیستم آموزش و پرورش در شرایط فعلی به گونه ای است که به آموزش صرف برخی مفاهیم و حفظ کردن برخی مطالب اکتفا می شود .
پژوهشگر فلسفه و ادبیات کودک تصریح کرد: با این اوصاف به نظر من در شرایط فعلی نیازی نیست برنامه فلسفه برای کودکان به آموزش و پرورش تسری یابد و بهتر است در چارچوبهای کوچکتری اجرا شود.
وی با اشاره به مباحثی که در سخنرانیها و کارگاههای آموزشی فلسفه برای کودکان در همایش روز جهانی فلسفه در روزهای سیام آبانماه و اول و دوم آذرماه امسال در کتابخانه ملی مطرح شد، گفت: برخی کسانی که در حوزه فلسفه برای کودکان کار میکنند، فعالیتهای خود را بر تکنولوژیهای کمک آموزشی مبتنی میکنند اما لزوماً اینگونه نیست و این موضوع به رویکرد ما در این باره بستگی دارد.
شیخرضایی یادآور شد: محدودیتهای موجود در تکنولوژیهای کمک آموزشی موانع مهمی نیستند و حتی میتوان بدون هیچ گونه ابزار خاصی به موضوع فلسفه برای کودکان پرداخت.
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