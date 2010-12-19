اجرای مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمد پور ظهر یکشنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری مازندران در محل استانداری افزود: از 92 نمونه گردشگری مصوب هفت نمونه گردشگری بین المللی، 30 منطقه ملی، 41 منطقه استانی و 14 نمونه گردشگری محلی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 15 میلیون مسافر وارد استان می شوند، اما به دلیل نبد امکانات لازم گردشگری به صورت گذرا و با اقامت کم استان مازندران را ترک می کنند، اظهار داشت: دولت با اجرای زیرساخت ها، زمینه برای اجرای طرح های گردشگری توسط سرمایه گذار به این صنعت توجه ویژه ای کرده است.

محمد پور با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده برای زیر ساخت 92 طرح نمونه گردشگری مصوبه دور سوم سفرذ هیئت دولت به مازندران از جمله آب رسانی، برق، گاز، پوشش تلفن و راه دسترسی نیازمند هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ظهار داشت: بسیاری از این مناطق در مناطق چهار گانه حفاظت شده محیط زیست قرار دارد که نیازمند مجوز زیست محیطی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: 10 درصد مناطق نمونه گردشگری مازندران در کوهستان، هفت درصد در جنگل و سه درصد در سواحل قرار دارد.

به گفته محمد پور، مطالعات جامع و تفصیلی این طرح ها نیز در مرحله بعدی صورت می گیرد.