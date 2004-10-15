تشديد تدابير امنيتي در اطراف مسجد الاقصي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي پليس رژيم اسرائيل امروز جمعه اعلام كرد: مقامات تل آويو شمار زيادي نيرو و تجهيزات در قدس شرقي براي مقابله با تحركات فلسطينيان پس از اولين نمازجمعه ماه رمضان در مسجدالاقصي مستقر كرده است .



جيل كلايمان مدعي شد : حضور نيروهاي پليس با هدف فراهم كردن فضاهاي آرام براي نماز صورت مي گيرد.



به گفته وي ، مقامات اسرائيل پيش بيني مي كنند بيش از 150 هزار مسلمان در نماز جمعه امروز مسجد الاقصي شركت كنند و لذا صدها پليس ونيروي امنيتي در اطراف اين مكان مستقر شده اند.



با وجودي كه اسرائيل تهديد كرده است تنها به 50 هزار نمازگزار اجازه خواهد داد وارد مسجد الاقصي شوند اما اين مقام صهيونيست اعلام كرد ورود به مسجد الاقصي آزاد است .



پيش بيني مي شود اكثر قريب به اتفاق نمازگزاران از فلسطينيان قدس شرقي يا اعراب اسرائيلي ساكن در مناطق اشغالي 1948 باشند زيرا مقامات اسرائيل همچنان از ورود نمازگزاران فلسطيني ساكن در كرانه باختري و نوار غزه به قدس و مسجد الاقصي بدون اجازه قبلي جلوگيري مي كنند.



دراولين ساعات بامداد امروز در يكي از موانع نظامي ارتش رژيم صهيونيستي در بيت لحم در كرانه باختري پس از آنكه نظاميان صهيونيست از عبور گروهي از نمازگزاران فلسطيني كه قصد داشتند به بيت المقدس بروند ، جلوگيري كردند درگيري ها و زد و خوردهايي ميان طرفين روي داد.



به گفته منابع فلسطيني در اعتراض به اين اقدام نظاميان اسرائيلي، نمازگزاران فلسطيني به سوي صهيونيست هاي مهاجم سنگ پرتاب كردند و متقابلا اسرائيلي ها نيز با گازهاي اشك آور و گلوله هاي پلاستيكي به سوي فلسطينيان حمله ور شدند كه درنتيجه آن يك پيرزن فلسطيني به شدت مجروح شد.