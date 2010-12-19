به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام خبر مربوط به امکان برداشت یارانه های نقدی توسط افراد از حسابها و رفع مسدودیت حسابهای یارانه های نقدی، بانکها با مراجعات زیاد مردم برای برداشت مبالغ یارانه های نقدی مواجه شدند، اما با تمهیداتی که در این زمینه از پیش اندیشیده شده بود، تاکنون مشکلی ایجاد نشده است.

این در حالی است که مسئولان بارها اعلام کرده اند که مردم تعجیلی در برداشت مبالغ یارانه های نقدی از حسابهای خود نداشته باشند و در حفظ این مبالغ در حسابهای خود کوشا باشند، برای این منظور نیز سیستمهای تشویقی توسط نظام بانکی از جمله پرداخت سود به حسابهای جاری در نظر گرفته شده است.

صفهای دریافت یارانه نقدی

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است که امروز مردم برای برداشت مبالغ یارانه های نقدی از حسابهای خود در جلوی برخی دستگاه‌های خودپرداز صف کشیده اند. برخی از شعب بانکها نیز به دلیل شلوغی ناشی از مراجعات از مردم درخواست می کردند که در خارج از شعبه نوبت را رعایت کنند.

در عین حال، برخی از افراد نیز به دلیل نداشتن کارتهای بانکی و عدم توانایی در برداشت از دستگاه‌های خودپرداز به شعب بانکها مراجعه کرده و خواستار دریافت یارانه های نقدی خود شدند، اما با این وجود مشکلی در تامین نقدینگی توسط بانکها به وجود نیامد.

فعالیت عادی جایگاه‌های عرضه سوخت

این در حالی است که جایگاه های عرضه سوخت امروز همانند روزهای گذشته و زمان پیش از اعلام اجرای جدی هدفمندی یارانه ها به فعالیت خود ادامه می دهند.

محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرده است که 30 درصد از حسابهای مربوط به هدفمندی یارانه ها کارتی است.

جلسه روز گذشته بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها برای ایجاد تمهیدات لازم در این شرایط بود، همچنین بانکها به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم تا ساعت 20 به فعالیت در شعب ادامه خواهند داد.

در این زمینه بانکهای مختلف از جمله بانک ملی، تجارت، مسکن، ملت، رفاه کارگران، صادرات و غیره در اطلاعیه های مختلف از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در خصوص هدفمند شدن یارانه ها از قبیل تغییر حسابها، ارائه کارتهای بانکی به حسابها و غیره خبرداده اند.

با توجه به اینکه بیشترین حسابهای مربوط به هدفمندی یارانه ها یعنی 25.7 درصد حدود 17 میلیون خانوار در بانک ملی افتتاح شده است، این بانک اطلاعیه ای را صادر کرد.

بانک ملی هم اعلام کرد که در راستای اجرای دقیق بزرگترین جراحی اقتصادی کشور با محوریت ارتقای بهره‌وری، مدیریت مصرف و برقراری عدالت در جامعه بالغ بر 3 هزار و 500 شعبه بانک ملی در سراسر کشور، مجهز به سیستم‌های نوین پرداخت، مشتمل بر دستگاه‌های خود پرداز، پایانه‌های فروش و نیروهای مجرب مستقر در شعب آمادگی کامل دارند تا به محض اعلام چگونگی بهره‌مندی از حسابهای یارانه‌ای، انتظارات مشتریان را به نحو مطلوب تامین و خدمات گسترده و سریع ارائه کنند.

همچنین ستاد ویژه مرکزی، ستادهای مستقر در ادارات امور شعب استانها و شعب بانک همه روزه از ساعت هفت و 30 دقیقه تا ساعت 20 آماده خدمت رسانی خواهند بود. بانک ملی ایران به منظور برخورداری از امتیازات ویژه برای آن دسته از سرپرستان خانوارهایی که تمام یا بخشی از وجوه خود را در حساب‌های یارانه‌ای پس‌انداز می‌کنند، مشوق‌ها و طرح‌هایی نیز آماده کرده است که به تدریج از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

در این زمینه مهران شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اطمینان خاطر می دهد که بانکها از اسکناسهای کافی برای قراردادن در خودپردازها برخوردار هستند و هیچ مشکلی نیز در خودپردازها برای ارائه خدمات ایجاد نشده است، سیستمهای پشتیبان نیز در این زمینه آماده هستند.