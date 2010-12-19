تثبیت قیمت مواد اولیه برخی کالاها / بازگشت قیمتها به حالت سابق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز یکشنبه در جلسه کارگروه کنترل بازار گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی بزرگ است که مشارکت و مراقبت همگانی نقش موثری در بهتر اجرا شدن و تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب آن دارد.



معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت هماهنگی و برنامه ریزی منسجم برای کنترل افزایش میزان مصرف در شب عید تاکید کرد و گفت: امسال باید تلاش شود میوه‌هایی که در اختیار مردم قرار می گیرد با کیفیتی بالاتر و قیمتی ارزانتر از سال گذشته باشد.

رحیمی در ادامه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواست با تمام ظرفیت به میدان آمده و دولت را در زمینه کنترل بازار و بهتر انجام شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها یاری کند.

در این جلسه وزارت صنایع و معادن در خصوص قیمت برخی کالاها و همچنین نحوه اجرای مصوبات پیشین کارگروه به ارائه گزارش پرداخت.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت تولید سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب درختی و نحوه تامین اقلام مذکور در چهار ماهه آخر سال جاری ارائه کرد.

