۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

از چهارم تا نهم دیماه؛

نمایشگاه پژوهش و فناوری در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه از برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری از چهارم تا نهم دی ماه در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نریمان محمدی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ای که به منظور انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری هفته پژوهش و فناوری در محل سالن جلسات دفتر آموزش و پژوهش استانداری تشکیل شد، به برگزاری هفته پژوهش و فناوری از چهارم لغایت نهم دیماه در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این تاریخ نمایشگاه پژوهش و فناوری نیز در محل نمایشگاه دائمی کرمانشاه دایر خواهد شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه دستگاه های ذیربط این موضوع با جدیت وارد کار شده اند که امیدواریم با تلاش تمامی این دستگاه ها هفته پژوهش و فناوری بصورت مطلوب و باشکوه در کرمانشاه برگزار شود.

به گفته وی در هفته پژوهش و فناوری برنامه های سخنرانی توسط اساتید برجسته با هدف تشریح ابعاد مختلف پژوهش در دانشگاه های استان برگزار می شود.

مدیر دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه ،شعار محوری امسال در هفته پژوهش و فنآوری را تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده عنوان کرد.

پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدارهر کشور است

وی با بیان اینکه در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود، اظهار داشت: سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

محمدی با تشریح اهمیت و ضرورت پژوهش گفت: نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود و موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه صنایع،کشاورزی، خدمات و غیره به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد و در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدارهر کشور به شمار می آید.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه، خاطر نشان کرد: اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود.

در ادامه این جلسه برنامه های مورد نظر جهت برگزاری در هفته پژوهش و فناوری مورد بحث و تبادل نظر  اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 1212986

