نمایشگاه پژوهش و فناوری در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نریمان محمدی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ای که به منظور انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری هفته پژوهش و فناوری در محل سالن جلسات دفتر آموزش و پژوهش استانداری تشکیل شد، به برگزاری هفته پژوهش و فناوری از چهارم لغایت نهم دیماه در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این تاریخ نمایشگاه پژوهش و فناوری نیز در محل نمایشگاه دائمی کرمانشاه دایر خواهد شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه دستگاه های ذیربط این موضوع با جدیت وارد کار شده اند که امیدواریم با تلاش تمامی این دستگاه ها هفته پژوهش و فناوری بصورت مطلوب و باشکوه در کرمانشاه برگزار شود.

به گفته وی در هفته پژوهش و فناوری برنامه های سخنرانی توسط اساتید برجسته با هدف تشریح ابعاد مختلف پژوهش در دانشگاه های استان برگزار می شود.

مدیر دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه ،شعار محوری امسال در هفته پژوهش و فنآوری را تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده عنوان کرد.

پژوهش ضامن پیشرفت و توسعه پایدارهر کشور است

وی با بیان اینکه در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود، اظهار داشت: سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.

محمدی با تشریح اهمیت و ضرورت پژوهش گفت: نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود و موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به توسعه صنایع،کشاورزی، خدمات و غیره به نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد و در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدارهر کشور به شمار می آید.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه، خاطر نشان کرد: اگر پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری افزایش نخواهد یافت و بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود.

در ادامه این جلسه برنامه های مورد نظر جهت برگزاری در هفته پژوهش و فناوری مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.